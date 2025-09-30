Ronnie O’Sullivan, în lacrimi după moartea lui Mika Immonen: „Unul dintre cei mai mari jucători ai generației”
Mika Immonen, unul dintre jucătorii legendari ai biliardului mondial, a murit la doar 52 de ani, după o luptă curajoasă cu cancerul. Ronnie O’Sullivan, un prieten apropiat, a transmis un mesaj emoționant după dispariția acestuia.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Supranumit „The Iceman”, Mika a murit la vârsta de 52 de ani, după o luptă de aproape doi ani de zile cu cancerul colorectal.
Finlandezul a fost o adevărată legendă a biliardului: campion mondial, de patru ori câștigător al Cupei Mosconi și de două ori campion la US Open Pool Championship.
A inspirat generații de jucători prin eleganță, disciplină și spiritul de luptător.
„Sunt atât de trist să aud de decesul prietenului meu Mika, o persoană pe care nu am văzut-o suficient, dar la care m-am gândit foarte mult”, a transmis Ronnie O’Sullivan pe rețelele sociale.
„A stat la mine acasă de câteva ori în Marea Britanie și s-a bucurat de plimbările noastre prin pădure. A fost unul dintre cei mai mari jucători de biliard ai generației sale.
O onoare să împart masa cu el și să trăim momentele personale pe care nu le voi uita niciodată. Din păcate ne lipsește. Devastat astăzi”, a conchis Ronnie, conform metro.co.uk.
Mika a avut o carieră care s-a întins pe durata a mai bine de două decenii. Immonen rămâne singurul finlandez campion mondial la biliard.
Într-un interviu acordat revistei Billiards Digest cu doar câteva săptămâni înainte de moarte, Mika vorbea cu luciditate și curaj despre bătălia cu boala.
„Fac tot ce trebuie să fac pentru a-mi menține corpul sănătos și mintea puternică. Nu mă dau bătut. Ăsta e cel mai mare turneu la care am participat vreodată — și îl voi câștiga. Cancerul va fi pe locul doi” – Mika Immonen.
Cuvintele sale devin după moarte o adevărată lecție de viață.
RONNIE O’SULLIVAN has paid tribute to former World Nineball Pool champion Mika Immonen https://t.co/dCFuz5HlLEhttps://t.co/769HGCxTug
— Irish Sun Sport (@IrishSunSport) September 30, 2025
Former US Open and world champion Mika Immonen has sadly passed away, aged 52, following a battle with cancer pic.twitter.com/mbFrMdvdxX
— Absolute Pool (@AbsolutePoolcom) September 29, 2025
Gutted to hear the passing of Mika Immonen!
A great pool player who represented Europe in the Mosconi Cup 13 times!
But his World 9 Ball Championship success back in 2001 will always be his finest moment!
RIP Iceman🇫🇮 pic.twitter.com/du8b04Cc8t
— 🔴DJ Gandolfini🔴 CHAMP20NS (@djk29_) September 29, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.