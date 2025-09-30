G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ronnie O’Sullivan, în lacrimi după moartea lui Mika Immonen: „Unul dintre cei…

Ronnie O'Sullivan, la masa de joc. Cel supranumit The Rocket este considerat unul dintre cei mai buni jucatori de snooker din istorie.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Kalle Parkkinen / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronnie O’Sullivan, în lacrimi după moartea lui Mika Immonen: „Unul dintre cei mai mari jucători ai generației”

Sportz30 Sep • 44 vizualizări 0 comentarii

Mika Immonen, unul dintre jucătorii legendari ai biliardului mondial, a murit la doar 52 de ani, după o luptă curajoasă cu cancerul. Ronnie O’Sullivan, un prieten apropiat, a transmis un mesaj emoționant după dispariția acestuia.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Supranumit „The Iceman”, Mika a murit la vârsta de 52 de ani, după o luptă de aproape doi ani de zile cu cancerul colorectal.

Finlandezul a fost o adevărată legendă a biliardului: campion mondial, de patru ori câștigător al Cupei Mosconi și de două ori campion la US Open Pool Championship.

A inspirat generații de jucători prin eleganță, disciplină și spiritul de luptător.

„Sunt atât de trist să aud de decesul prietenului meu Mika, o persoană pe care nu am văzut-o suficient, dar la care m-am gândit foarte mult”, a transmis Ronnie O’Sullivan pe rețelele sociale.

„A stat la mine acasă de câteva ori în Marea Britanie și s-a bucurat de plimbările noastre prin pădure. A fost unul dintre cei mai mari jucători de biliard ai generației sale.

O onoare să împart masa cu el și să trăim momentele personale pe care nu le voi uita niciodată. Din păcate ne lipsește. Devastat astăzi”, a conchis Ronnie, conform metro.co.uk.

Mika a avut o carieră care s-a întins pe durata a mai bine de două decenii. Immonen rămâne singurul finlandez campion mondial la biliard.

Într-un interviu acordat revistei Billiards Digest cu doar câteva săptămâni înainte de moarte, Mika vorbea cu luciditate și curaj despre bătălia cu boala.

„Fac tot ce trebuie să fac pentru a-mi menține corpul sănătos și mintea puternică. Nu mă dau bătut. Ăsta e cel mai mare turneu la care am participat vreodată — și îl voi câștiga. Cancerul va fi pe locul doi” – Mika Immonen.

Cuvintele sale devin după moarte o adevărată lecție de viață.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.