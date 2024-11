România vs Cipru în Liga Națiunilor – Cine transmite la tv ultimul meci al tricolorilor din 2024

Naționala de fotbal a României va încheia seria meciurilor oficiale din 2024 pe Arena Națională, contra primei reprezentative din Cipru. Este ultimul meci din Liga Națiunilor, iar disputa va începe la ora 21:45.

România vs Cipru va fi LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Prima TV începând cu ora 21:45.

Selecționerul Mircea Lucescu nu se va putea baza la meciul cu Cipru, ultimul din Liga Națiunilor, pe doi jucători importanți: Nicolae Stanciu (accidentat) și Dennis Man (suspendat).

Echipe probabile:

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, M. Marin, Olaru – Mihăilă, Drăguș, Mitriță. Selecționer: Mircea Lucescu

Cipru: Demetriou – Karo, Andreou, Panagitou, Ioannou – Kastanos, Artymatas, Charalampous – Loizou, Pittas, Kakoullis. Selecționer: Sofronis Avgousti

Arbitru: Luca Pairetto. Asistenți: Davide Imperiale, Alessio Berti (toți din Italia)

Arbitru VAR: Paolo Silvio Mazzoleni. Asistent VAR: Valerio Marini

„Jucătorii au realizat că au făcut un meci slab (n.r. contra Kosovo), bănuiesc că din cauza presiunii de a face un rezultat bun pentru a câștiga grupa.

Am comis greșeli mari, copilărești, le-am dat ocazia să ajungă la poartă. Sunt de acord să pierdem mingi, dar datorită adversarului, nu din greșelile noastre.

M-a supărat destul de tare că nu au găsit cele mai bune soluții. Au încercat să joace individual. Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune.

Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Am avut noroc cu un portar extraordinar. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea.

Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic. Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință” – Mircea Lucescu.

Liga Națiunilor, divizia C, Grupa 2, clasament

1 România 12 puncte (11-2 golaveraj)

2 Kosovo 9 (9-4)

3 Cipru 6 (3-11)

4 Lituania 0 (4-10).

Divizia C, Grupa 2, din Liga Națiunilor, rezultate complete

Vineri, 6 septembrie

Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′)

Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′- pen., Drăguş 82′)

Luni, 9 septembrie

Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′)

ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriţă 90’+2 / Kučys 34′)

Sâmbătă, 12 octombrie

Lituania – Kosovo 1-2 (Golubickas 84′ / Zhegrova 20′, E. Krasniqi 65′)

Cipru – ROMÂNIA 0-3 (Man 16′, R. Marin 25′-pen., Drăguşin 36′)

Marţi, 15 octombrie

Lituania – ROMÂNIA 1-2 (Kučys 7′-pen. / R. Marin 18′-pen., Drăguş 65′)

Kosovo – Cipru 3-0 (Amir Rrahmani 30′, E. Krasniqi 52′, Sahiti 70′)

Vineri, 15 noiembrie

Cipru – Lituania 2-1

ROMÂNIA – Kosovo 0-0 – meci abandonat

Luni, 18 noiembrie

Kosovo – Lituania

ROMÂNIA – Cipru (21:45)

Reamintim că meciul dintre România și Kosovo de vineri seara nu s-a terminat pe teren, după ce kosovarii au părăsit terenul de joc cu doar două minute înainte de finalul disputei de pe Arena Națională. UEFA judecă acest caz și va lua în următoarea perioadă o decizie în legătură cu rezultatul final.

Ce s-a întâmplat pe finalul partidei de pe Arena Națională

În prelungirile partidei cu România de pe Arena Națională (la scorul de 0-0), jucătorii echipei din Kosovo au părăsit terenul de joc. După zeci de minute de așteptare, arbitrul danez Morten Krogh a fluierat finalul partidei verdictul fiind „meci abandonat”.

Conform regulamentului UEFA, dacă o echipă refuză să joace, atunci Comisia de Disciplină declară meciul pierdut cu 3-0 la „masa verde”. Rămâne de văzut în cât timp va anunța forul european o decizie în acest caz.

Nu este primul caz când un meci cu Kosovo are parte de o tensiune aparte

La duelul cu Kosovo din 2023, din preliminariile pentru Euro 2024, de pe Arena Națională, fanii români din gruparea „Uniți sub tricolor” au strigat numele Serbiei și au afișat un banner cu mesajul „Kosovo e Serbia”.

Meciul a fost întrerupt de arbitru preț de aproximativ 40 de minute, duelul fiind reluat doar după ce au fost făcute mai multe atenționări de la stația de amplificare a stadionului.

La acel moment, UEFA a precizat pe site-ul său oficial că meciul România – Kosovo a fost „suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor”.

Reamintim că după incidentele de pe Arena Națională din 2023, UEFA a amendat FRF cu 52.000 de euro și a permis accesul la meciul cu Andorra (următorul din preliminarii) doar copiilor.

Meciul România – Kosovo: Rrahmani a explicat de ce el şi colegii săi s-au retras / “Este de ajuns, este pentru a doua oară când se întâmplă asta în România”

