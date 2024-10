România nu intră în programul Visa Waiver pe uşa din dos, ci intră pe uşa din faţă, cu capul sus, afirmă ambasadorul României în SUA / „Nu există şanse ca România să fie deraiată de la acest parcurs”

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat miercuri că România nu intră în programul Visa Waiver pe uşa din dos, ci intră pe uşa din faţă, cu capul sus, pentru că am îndeplinit absolut toate condiţiile, el precizând că nu există şanse ca România să fie deraiată de la acest parcurs de aderare, la programul de scutire de vize, în următoarele luni, relatează News.ro.

”România nu intră în programul Visa Waiver pe uşa din spate, pe uşa din dos, ci intră pe uşa din faţă cu capul sus, pentru că am îndeplinit absolut toate condiţiile. Procesul de aderare a fost extrem de transparent şi de integru”, a spus Andrei Muraru în emisiunea România Politică de la Prima News. El a arătat că şi partenerii americani pe care i-a văzut în ultimele săptămâni, şi Departamentul de Stat şi Departamentul pentru Securitate Internă, i-au spus că nu au văzut în timpul carierei lor, şi totuşi sunt oameni care lucrează în aceste departamente de 20-25 de ani, o ţară care să îndeplinească atât de rapid aceste criterii şi cu atât de mult succes şi cu atâta seriozitate. ”Ştiu, de multe ori suntem atât de ironici cu privire la potenţialul României şi atât de defetişti încât ne vine greu să credem acest lucru, dar acest lucru este adevărat. Când România are un plan şi are multă ambiţie şi determinare şi dorinţă, lucrurile se pot face cu foarte mult succes şi de acest lucru sunt foarte mândru şi de aceea vă spun şi asigur pe toţi interlocutorii mei că nu există şanse ca România să fie deraiată de la acest parcurs de aderare la programul de scutire de vize în următoarele luni”, a mai spus Muraru.