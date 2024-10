Roger Federer, omagiu pentru Nadal: A fost o adevărată onoare / Nick Kyrgios – Am avut divergenţele noastre, dar ai fost un războinic dat naibii

Fost rival al lui Rafael Nadal pe terenul de tenis, elveţianul Roger Federer a reiterat respectul pe care îl are pentru spaniol, care, joi, şi-a anunţat retragerea din activitate, transmite News.ro.

„Ce carieră a avut Rafa! Întotdeauna am sperat că această zi nu va veni niciodată”, a spus Roger Federer. „Îţi mulţumesc pentru amintirile de neuitat şi pentru toate realizările tale în jocul pe care îl iubim. A fost o adevărată onoare!”, a afirmat Federer.

Australianul Nick Kyrgios i-a adus un omagiu lui Rafael Nadal, care şi-a anunţat retragerea după turneul final al Cupei Davis, afirmând că acesta a fost un războinic dat naibii.

„Am avut divergenţele noastre, dar ai fost un războinic dat naibii. Cele mai bune urări şi mult noroc cu ceea ce urmează”, a scris Kyrgios în social media.



We had our differences but you were one hell of a warrior. Best wishes and goodluck with whatever comes next. https://t.co/ZRHMRcSqFI

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 10, 2024

Rafael Nadal a anunţat într-un videoclip postat pe reţelele de socializare că îşi va încheia cariera luna viitoare, după faza finală a Cupei Davis, la 38 de ani. Turneul final al Cupei Davis are loc în perioada 19-24 noiembrie, la Malaga.