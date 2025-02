Revoluționar. Ce se știe despre HELIOS, arma laser dezoltată de americani?

Un sistem avansat de armament cu energie direcționată, dezvoltat de Lockheed Martin pentru US Navy, a fost testat de americani in ocean, iar experții cred că arma reprezintă un pas major în evoluția războiului naval, urmând să schimbe fundamental modul în care se vor desfășura conflictele pe mare. Ce se știe despre sistemul HELIOS?

Un test major

O fotografie incredibilă, ascunsă adânc într-un raport militar anual publicat luna trecută, arată cum Marina SUA a testat lansarea unei arme laser de mare putere asupra unei drone-țintă de pe una dintre navele sale de război, a scris USA Today.

Fotografia armei laser – cunoscută sub numele de High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS) – a fost publicată în ianuarie, ca parte a unui raport din 2024 publicat de așa-numitul Office of the Director, Operational Test & Evaluation sau Biroul Directorului pentru Testare și Evaluare Operațională, care consiliază Departamentul Apărării din Statele Unite cu privire la sistemele de arme.

Imaginea, a cărei dată nu este specificată, surprinde Marina SUA testând un sistem de arme cunoscut sub numele de HELIOS de pe distrugătorul USS Preble, în mijlocul oceanului. Demonstrația a fost realizată “pentru a verifica și valida funcționalitatea, performanța și capacitatea” armei laser împotriva unei ținte aeriene fără pilot.

Centrul SUA pentru Contramăsuri (U.S. Center for Countermeasures) a fost responsabil de colectarea imaginilor testului, a precizat USA Today.

Centrul pentru Contramăsuri, un program dezvoltat în 1972 pentru a evalua capacitatea Pentagonului de a combate amenințările tehnologice emergente, a desfășurat 32 de teste în anul fiscal 2024, care au inclus “dezvoltarea și evaluarea armelor cu energie direcționată,” conform raportului.

Documentul nu oferă prea multe detalii specifice despre test, omițând de exemplu să precizeze unde era staționată nava de război în momentul testului sau când a fost trasă arma laser. Navy Times a precizat doar că USS Preble a plecat de la Baza Navală San Diego din California în septembrie 2024 și a ajuns în Yokosuka (Japonia) pe 12 octombrie 2024.

Ce este HELIOS

Sistemul de armament High Energy Laser and Integrated Optical Dazzler and Surveillance (HELIOS) este o armă dezvoltată de Lockheed Martin, capabilă să lovească ținte cu viteza luminii.

HELIOS poate distruge drone, ambarcațiuni și rachete prin topire sau supraîncălzire.

Conceput pentru a îmbunătăți capacitățile de apărare navală, HELIOS integrează tehnologia laser de mare putere cu funcționalități de orbire optică și supraveghere. Astfel, pe lângă capacitatea sa de distrugere cu laser de mare energie, arma este proiectată și pentru a perturba eforturile de culegere de informații și senzorii de recunoaștere ai adversarilor.

În august 2022, Lockheed Martin a livrat Marinei SUA primul sistem HELIOS, care a fost instalat pe USS Preble (DDG-88), un distrugător din clasa Arleigh Burke. Acesta a fost primul sistem laser tactică integrat într-o platformă navală operațională.

În acel moment, compania cu sediul în Bethesda (Maryland) a afirmat că sistemul HELIOS, integrat și scalabil prin design, va oferi capabilități tactice relevante pentru război cu arme laser ca un element cheie al unei arhitecturi de apărare stratificate.

“Lockheed Martin și Marina SUA împărtășesc o viziune comună și entuziasm pentru dezvoltarea și furnizarea de sisteme de arme laser disruptive,” a spus Rick Cordaro, vicepreședinte al Lockheed Martin Advanced Product Solutions. “HELIOS îmbunătățește eficiența generală a sistemului de luptă al navei pentru a descuraja amenințările viitoare și a oferi protecție suplimentară pentru marinari, iar noi înțelegem că trebuie să oferim soluții scalabile, personalizate în funcție de prioritățile Marinei. HELIOS reprezintă o bază solidă pentru livrarea incrementală a unor capabilități robuste și puternice ale sistemului de arme laser.”

Potrivit celor de la Lockheed Martin, HELIOS beneficiază de câteva caracteristici și capacități cheie:

# Laser de mare putere – High-Energy Laser

HELIOS utilizează un sistem laser scalabil, inițial cu o putere de peste 60 kilowați, cu posibilitatea de extindere până la 120 kilowați. Acest laser de mare energie poate:

Neutraliza drone (UAV-uri) prin supraîncălzirea sau topirea componentelor critice.

Contracara ambarcațiuni rapide de atac, dezactivând nave mici și rapide care reprezintă amenințări.

Distruge potențial rachete inamice, în versiunile viitoare.

# Sistem de orbire optică – Dazzler Optic Integrat

HELIOS include un sistem optic de orbire care poate:

Perturba senzorii inamici, orbind temporar sau inducând în eroare echipamentele de supraveghere și recunoaștere.

Oferi opțiuni de angajare non-letale, permițând escaladarea treptată a forței fără a provoca distrugeri definitive.

# Capacități de supraveghere

HELIOS îmbunătățește conștientizarea situațională prin:

Recunoaștere și supraveghere pe distanță lungă, oferind monitorizare și urmărire detaliată a amenințărilor.

Integrare cu sistemele navei, combinându-se perfect cu sistemele de luptă existente, precum Aegis Combat System, pentru o reacție rapidă și eficientă.

Printre avantaje acestui sistem de arme, experții au vorbit despre:

· Cost redus per angajament, oferind un raport cost-beneficiu superior față de muniția tradițională.

· Magazie de muniție “infinită,” atâta timp cât nava are energie electrică, sistemul poate angaja multiple ținte fără a fi necesară reîncărcarea.

· Viteză de angajare la viteza luminii, permițând neutralizarea instantanee a amenințărilor detectate.

· Creșterea potențială a puterii laserului până la 300 kilowați, ceea ce ar permite neutralizarea rachetelor de croazieră anti-navă.

· Posibilitatea extinderii utilizării pe alte clase de nave și integrarea cu sisteme defensive avansate pentru o protecție sporită.

Potrivit Navy Times, USS Preble a testat cu succes sistemul HELIOS în 2024, distrugând o dronă inamică (UAV), confirmând astfel performanța sa în medii maritime reale.

Marina SUA intenționează să continue testele cu HELIOS în 2025 de pe USS Preble, potrivit Naval News, care a raportat prima dată despre acest test.

Testul cu HELIOS face parte dintr-o familie mai largă de arme laser dezvoltate de Marina SUA, realizată de trei divizii diferite, cu scopul de a perfecționa tehnologia legată de aplicațiile maritime ale sistemelor de arme laser, în timp ce se îmbunătățește eficiența energetică și calitatea fasciculului.

Programele de arme laser ale Marinei SUA sunt împărțite în două familii principale. Una este Navy Laser Family of Systems (NLFoS), care este gestionată de divizia Surface Warfare Division (N96) și include dezvoltarea sistemului de arme laser pentru marina de suprafață, Increment One (HELIOS) și Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN).

Cealaltă familie este cea a diviziei Innovation, Technology Missions, and Test and Evaluation (N94) a Marinei SUA, care include dezvoltarea Solid State Laser – Technology Maturation (SSL-TM) și Ruggedized High Energy Laser (RHEL).

În afara Marinei SUA, Subsecretariatul Apărării pentru Cercetare și Inginerie gestionează HELSI, inițiativa High Energy Laser Scaling Initiative, care are ca scop creșterea puterii laserului, în timp ce îmbunătățește eficiența și calitatea fasciculului pe distanță.

Conform raportului anual, Departamentul Apărării va avea nevoie și de noi poligoane specializate pentru testare și antrenament pentru a putea continua testele cu sistemul HELIOS.

DragonFire

USA Today a precizat că Regatul Unit a dezvoltat, de asemenea, propriul său sistem de apărare bazat pe laser.

Anul trecut, Marea Britanie a testat cu succes propria armă laser de mare putere, DragonFire, împotriva țintelor aeriene.

Distanța de acțiune a DragonFire este clasificată, dar Ministerul Apărării al Regatului Unit a spus într-un comunicat de presă din ianuarie 2024 că această armă “pe linia vizuală” poate angaja orice țintă vizibilă cu o precizie echivalentă cu lovirea unei monede de la un kilometru distanță.

“Acest tip de armament de ultimă generație are potențialul de a revoluționa câmpul de luptă prin reducerea dependenței de muniția scumpă, în timp ce scade și riscul de daune colaterale,” a spus Grant Shapps, secretarul britanic al Apărării, într-un comunicat de presă de la acea vreme.

Sistemul de armă DragonFire este rezultatul unei investiții comune de 100 milioane de lire sterline din partea Ministerului Apărării și a industriei. Împreună, companiile implicate sprijină locuri de muncă extrem de specializate în Marea Britanie în domeniul noilor tehnologii de vârf, care reprezintă un pas semnificativ în îmbunătățirea capabilităților britanice în sisteme de arme cu energie direcționată (LDEW).

În 2017, Programul de Cercetare al Consilierului Științific Principal al MOD a acordat un contract de 30 milioane de lire sterline consorțiului DragonFire pentru a demonstra potențialul LDEW.

Un pas major

Experții au afirmat că testele din SUA și Regatul Unit semnalează un interes global tot mai mare pentru armele bazate pe laser, reprezentând o schimbare majoră în tacticile de război moderne. Armele cu energie direcționată pe bază de laser pot angaja ținte cu viteza luminii, folosind un fascicul intens de lumină pentru a străpunge țintele.

Mai mult, sistemele de arme sunt alternative cu cost redus față de armamentul tradițional. Potrivit armatei britanice, tragerea unei astfel de arme timp de 10 secunde are un cost echivalent cu utilizarea unui încălzitor obișnuit timp de doar o oră.

Potrivit unui raport din Military Times, războiale fără pilot, în special în Marea Roșie și Golful Aden, unde navele Marinei SUA au interceptat drone și rachete lansate de rebelii Houthi, susținuți de Iran, a subliniat nevoia de a accelera implementarea acestei tehnologii pentru US Navy.

În 2024, vice-amiralul Brendan McLane, recunoscând că Marina SUA nu dispunea de un laser pe care să-l poată utiliza pe teren, a menționat că o armă cu energie direcționată ar ajuta navele de război americane împotriva combatanților Houthi. Integrarea laserelor pe navele Marinei ar permite și economisirea munițiilor de către echipaje, potrivit aceluiași raport.

Departamentul Apărării a cheltuit un miliard de dolari anual pentru dezvoltarea de lasere de mare energie și microunde de mare putere, însă fără rezultate concrete care să satisfacă dorințele conducerii Marinei, conform aceluiași raport.

Serviciul a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea și implementarea armelor cu energie direcționată din mai multe motive, inclusiv dificultăți în determinarea utilizării laserelor pe teren și îngrijorări legate de faptul că sistemul nu va răspunde nevoilor operaționale. De asemenea, dezvoltarea generală a tehnologiei, găsirea unei surse de alimentare la bordul navelor și obstacolele potențiale reprezentate de mediu, cum ar fi ceața și vântul, au fost provocări semnificative.

În prezent, Marina SUA dispune de opt lasere Optical Dazzling Interdictor (ODIN), care dezactivează senzorii inamicii, integrate pe distrugătoare de clasa Arleigh Burke. De asemenea, există un sistem demonstrativ de arme laser de 150 kilowați (LWSD) instalat pe o navă de transport amfibie de clasa San Antonio.

Ca rezultat al eficienței HELIOS, experții se așteaptă ca Marina SUA să își mărească programele de arme cu energie direcționată.

Multe alte țări, precum Marea Britanie, Coreea de Sud, Israel, Turcia, Germania și Japonia, au dezvoltat și ele arme laser, folosind acest armament cu energie direcționată care utilizează fascicule intense de lumină pentru a angaja și distruge ținte.

Importanța lor este multiplă, ele fiind folosite, așa cum am văzut, pentru o gamă largă de scopuri, inclusiv pentru apărarea antiaeriană, intercepția rachetelor, neutralizarea dronelor și chiar pentru disruptarea senzorilor inamicii. În loc de a utiliza muniție tradițională, armele laser dispun de un avantaj semnificativ în costuri, deoarece energia utilizată pentru a lansa un fascicul laser este mult mai ieftină decât utilizarea de proiectile sau rachete.

Iată câteva detalii importante despre dezvoltarea și utilizarea acestor arme:

· Marea Britanie: Londra a dezvoltat DragonFire, o armă laser de mare putere care a fost testată cu succes în 2023 împotriva țintelor aeriene. DragonFire poate angaja orice țintă vizibilă cu o precizie extrem de ridicată.

· Coreea de Sud: Armata de la Seul a implementat arme laser pentru a contracara amenințările cu drone și pentru a proteja infrastructura sensibilă. De exemplu, Coreea de Sud a testat o armă laser de mare putere pentru a distruge drone inamice.

· Israel: Statul evreu este cunoscut pentru dezvoltarea sistemului Iron Beam, o armă laser care poate intercepta rachete, obuze de artilerie și drone. Acesta este un sistem complet autonom care are un impact semnificativ asupra protecției infrastructurii critice.

· Turcia: Oficialii de la Ankara au demonstrat și ei interes în armele laser, iar armata a realizat teste cu tehnologii avansate care pot distruge rachete și drone. Aceste arme sunt văzute ca un răspuns la provocările din regiunile cu conflicte intense.

· Germania: Guvernul de la Berlin a investit în dezvoltarea unor arme laser pentru protecția armamentului terestru și naval, fiind un lider în domeniul tehnologiilor laser pentru apărarea militară.

· Japonia: Având o tehnologie avansată în domeniul roboticii și al cercetării în domeniul laserelor, armata japoneză a început să experimenteze arme laser pentru apărarea antiaeriană și pentru protecția la bordul navelor.

Experții se așteaptă ca utilizarea armelor laser să crească pe măsură ce tehnologia evoluează, iar avantajele lor în combaterea țintelor rapide și costurile scăzute de operare le fac o opțiune atractivă pentru multe națiuni. Specialiștii cred că armele laser ar putea deveni o parte esențială a strategiilor de apărare și ar putea fi utilizate nu doar pentru securitatea națională, ci și pentru scopuri civile, cum ar fi protecția infrastructurii critice sau chiar în industria aeriană pentru protecția împotriva dronelor.

Deși există numeroase provocări și limite – între care faptul că laserele de mare putere necesită o cantitate mare de energie pentru a funcționa, condițiile atmosferice, cum ar fi ploaia, ceața sau praful, pot diminua eficiența laserului, iar costurile de dezvoltare și instalare a sistemelor laser sunt încă destul de mari, tehnologia nefiind încă complet disponibilă pentru toate tipurile de forțe armate -, experții sunt aproape unanimi când afirmă că aceasta este o tehnologie care promite să transforme războiul modern și să deschidă noi posibilități pentru apărarea globală.

Surse: USA Today, Navy Times, Naval News, dote.osd.mil, lockheedmartin.com, gov.uk