Revine Champions League: Real Madrid vs Milan, derbiul zilei – Cine transmite la tv meciurile de marți

Echipele cu cele mai multe trofee Champions League câștigate (intră aici și perioada în care competiția se numea Cupa Campionilor Europeni) se vor întâlni marți seara pe Santiago Bernabeu. Vorbim despre Real Madrid și AC Milan.

Duelul de la Madrid va începe la ora 22:00 și le va aduce față în față pe formațiile cu cele mai multe trofee câștigate de-a lungul timpului, fie că vorbim despre Cupa Campionilor Europeni sau despre Champions League.

Real Madrid este campioana en-titre și are în vitrină 15 trofee (!), în timp ce Milanul se poate lăuda cu 7 (ultimul trofeu cucerit în 2007), mai multe decât toate echipele din Italia la un loc.

Duelul de pe Santiago Bernabeu va putea fi urmărit în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1.

De la ora 19:45

De la ora 22:00

Matchday 4 is here! 🙌 #UCL pic.twitter.com/YdWu8pLcj2

The Uefa Champions league table standings after match day Three Incase you are not aware!

Where are Manchester United and Chelsea?😂 pic.twitter.com/grHdMP24P4

— MR GEOFREY MAFFINIE ™ (@Maffinie2) October 25, 2024