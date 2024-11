Resistance 2.0. Cine și cum i se va opune lui Trump în al doilea mandat?

În ciuda victoriei sale dominante în alegerile pentru Biroul Oval și a faptului că republicanii vor avea majoritatea în ambele camere ale Congresului de la Washington, este foarte posibil ca Donald Trump să se confrunte cu o opoziție destul de importantă în cel de-al doilea mandat ca președinte al Statelor Unite, atât din partea democraților, cât și a unor membri din propriul Partid Republican. Motivele opozanților democrați și republicani vor fi însă complet diferite.

Victorie categorică

Donald Trump a câștigat detașat alegerile prezidențiale din Statele Unite, republicanul reușind să revină la Casa Albă după o pauză de patru ani.

Candidatul dreptei americane a strâns 312 voturi electorale, depășind numărul minim de 270 de electori pentru a fi declarat președinte. Harris a bifat doar 226 de voturi electorale.

Republicanul avea marți 76.560.788 voturi la nivel național, adică 50%, în timp ce democrata strânsese 73.939.801 de voturi, respectiv 48,3% din totalul de sufragii. Trump este primul republican care câștigă votul popular în ultimii 40 de ani.

Donald Trump și-a trecut în cont toate cele șapte state swing la aceste alegeri – Arizona, Carolina de Nord, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Michigan. El este primul candidat la președinție din partea oricărui partid care a făcut acest lucru după victoria istorică a lui Ronald Reagan din 1984 împotriva lui Walter Mondale, în care republicanul a fost reales la Casa Albă după ce și-a trecut în palmares 49 de state. În 2020, Biden a câștigat șase din cele șapte state cruciale, Trump obținând victoria doar în Carolina de Nord.

Victoriei lui Trump i s-a adăugat succesul republicanilor care au reușit să pună mâna pe Senat, după ce au câștigat patru mandate deținute anterior de democrați. În noua sesiune, republicanii vor beneficia de 53 de scaune din totalul de 100, în timp ce democrații au scăzut la doar 47 de mandate.

În sesiunea actuală, republicanii au 49 de poziții, în timp ce democrații au 46 de mandate, la care se adaugă patru independenți care au votat constant cu ei: Angus King, Joe Manchin, Bernie Sanders și Kyrsten Sinema. Un mandat din totalul de 100 din Senat este vacant.

Noul Senat al SUA va fi inaugurat pe 3 ianuarie 2025, conform prevederilor celui de-al 20-lea amendament la Constituția SUA. Această dată marchează începutul noului mandat al Congresului, iar senatorii nou aleși sau realeși vor depune jurământul în acea zi.

De asemenea, republicanii au reușit să-și păstreze majoritatea în Camera Reprezentanților, ei având până în prezent 220 de mandate. Un partid are nevoie de 218 mandate pentru a deține controlul camerei inferioare a legislativului american, unde există 435 de scaune.

În sesiunea actuală a Congresului, republicanii au o majoritate de 220 de mandate în Camera Reprezentanților, în timp ce democrații beneficiază de 211 locuri. Patru poziții sunt în prezent vacante.

Noua Cameră a Reprezentanților va fi inaugurată și ea pe 3 ianuarie 2025, în aceeași zi cu Senatul.

În acea zi, toți cei 435 de membri aleși la alegerile din noiembrie 2024 vor depune jurământul în funcție, iar Camera va ține prima sesiune. Ziua include de obicei alegerea Președintelui Camerei (speaker-ul) și adoptarea regulilor procedurale pentru noul Congres.

Putere absolută?

Victoria zdrobitoare obținută în fața Kamalei Harris, coraborată cu dominația republicană în Congres, l-au transformat pe Donald Trump, un fost om de afaceri și miliardar, care a mai condus America între 2017-2021, în cel mai puternic președinte republican din era modernă, a scris recent Axios.

În principiu, ținând cont de structura celui de-al 119-lea Congres de la Washington, Trump va putea să-și implementeze agenda conservatoare și pragmatică, care să transfome America. Având un legislativ majoritar republican, sarcina președintelui Trump de a-și impune politicile va fi fără discuție ușurată.

Reamintim că, în primul mandat al lui Trump, unele dintre cele mai importante realizări ale sale au fost obținute cu un Congres controlat de republicani: Tax Cuts and Jobs Act în 2017 și The First Step Act (2018), reforma justiției penale. Ulterior, democrații au câștigat controlul Camerei Reprezentanților în urma alegerilor intermediare din noiembrie 2018 (republicanii au continuat să păstreze majoritatea în Senat), schimbare care a afectat în mod semnificativ agenda legislativă a lui Trump, deoarece a însemnat o opoziție mai mare în Congres și o creștere a supravegherii administrației sale prin investigații și citații, inclusiv două tentative ale democraților de a-l demite din funcție (impeached).

Lucrurile s-ar putea modifica în Congres în urma alegerilor intermediare de la jumătatea mandatului lui Trump, în 2026. Dacă democrații vor prelua majoritatea chiar și numai într-una dintre camere, comentatorii cred că Trump va avea dificultăți enorme să-și impună agenda. Ostilitatea dintre el și democrați, atacurile de-o parte și de alta, declarațiile belicoase au fost constante în toți cei patru ani ai mandatului său și nu există niciun semn că aceste tensiuni s-au diminuat sau se vor potoli în anii care vin.

Până atunci însă liderul republican are aparent mână liberă. “Trump este mai puternic ca niciodată, susținut de un partid complet refăcut după imaginea lui și cu democrații demoralizați și învinși… Trump va veni la putere mai bine organizat, mai bine dotat cu personal și exponențial mai bine poziționat pentru a-și domina partidul și națiunea decât era ultima dată. Trump promite să întindă puterile imense ale președinției, cu o latitudine istorică largă din partea unei Curți Supreme flexibile și conservatoare. Un nou ecosistem media conservator – centrat pe X-ul lui Elon Musk – va amplifica puterea lui Trump și va remodela războaiele informaționale ale Americii. Iar eforturile de a-l urmări în justiție se vor termina probabil,” a scris Axios.

Cine și cum se va opune totuși lui Trump după ce el va prelua cel de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite și se va instala la Casa Albă la 20 ianuarie 2025?

Rezistența democrată

În primul mandat al republicanului, mobilizarea democraților a fost semnificativă. Deși Trump a beneficiat pentru primii doi ani de un Congres dominat de Partidul Republican, democrații au reușit să perturbe semnificativ agenda Casei Albe.

Ajutați și de o presă favorabilă, ei au atacat constant, extrem de vocal, Administrația Trump, care a fost ținta unor proteste de stradă masive (apogeul lor a fost atins în vara lui 2020, după moartea lui George Floyd), ale unor dezvăluiri incomode în presă sau al unor investigații oficiale, așa cum a fost ancheta procurorului special Robert Mueller privind cooperarea dintre Trump și Moscova înainte de alegerile prezidențiale din 2016.

Situația actuală este însă complet diferită de cea de la prima inaugurare a lui Trump ca președinte. Nu doar că republicanul a câștigat detașat alegerile din noiembrie 2024, dar el și-a adjudecat și votul popular și a penetrat multe din zonele democrate tradiționale. De asemenea, echipa sa este pregătită pentru a guverna având și experiența primului mandat, iar Donald Trump însuși s-a angajat într-unul dintre ultimele sale discursuri de campanie să lucreze cu primarii și guvernatorii democrați dacă va fi reales.

Instanțele au devenit, de asemenea, mai conservatoare decât erau atunci când Trump și-a preluat mandatul în urmă cu opt ani, rezultat direct al numirilor sale pentru tribunale federale, care include mulți judecători puternici în curțile de apel federale și trei judecători la Curtea Supremă.

În plus, democrații au fost dominați la urne de Election Day, iar rezultatele electorale slabe au declanșat certuri între liderii formațiunii, cu reproșuri și scandaluri care au slăbit formațiunea, potrivit BBC.

În sfârșit, alegerile recente par să fi marcat declinul accentuat al presei tradiționale de peste ocean, aliata de facto a Partidului Democrat, și creșterea influenței ziariștilor independenți și a realizatorilor de podcasturi.

Foarte probabil că influența platformelor media netradiționale și a sferelor informaționale – precum X sau rețelele de podcast – va crește în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

În același timp, declinul presei tradiționale – anunțat în ultimii ani de o reducere masivă a cititorilor/telespectatorilor, de diminuarea veniturilor din publicitate sau de o scădere dramatică a încrederii a americanilor în instituțiile media – va continua. Semnele sunt deja vizibile.

Și aici, schimbarea de paradigmă este masivă. Elon Musk a prevestit-o în seara alegerilor, când le-a transmis celor 200 de milioane de urmăritori pe care îi are pe X: “Voi sunteți acum mass-media.” Presa tradițională este de câțiva ani în moarte clinică. Victoria lui Trump i-a amplificat și mai mult decăderea, am scris într-un material recent.

În condițiile în care conducerea centrală a Partidului Democrat este încă debusolată după înfrângerile usturătoare la urne, comentatorii citați de publicația de stânga The Guardian cred că sarcina de a i se opune lui Trump va reveni, cel puțin deocamdată, liderilor democrați din diferite state – guvernatori, primari, procurori generali.

Vorbind despre Resistance 2.0, ziarul New York Times a scris și el că aceasta va include lupte majore în sălile de tribunal și acțiuni de consolidare a puterilor statelor conduse de democrați mai degrabă decât proteste și marșuri în stradă.

Cum ar putea însă să arate rezistența anti-Trump a democraților?

# Imediat după alegerile din 5 noiembrie, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că va convoca o sesiune legislativă specială luna viitoare pentru “apărarea valorilor și drepturilor fundamentale ale Californiei.” Sesiunea va începe pe 2 decembrie.

# Tot în California, Consiliul Municipal al orașului Los Angeles a decis marți să adopte o ordonanță care să declare metropola “oraș sanctuar” pentru a interzice utilizarea resurselor locale în ajutorarea autorităților federale din domeniul imigrației.

Sistemul școlar public din Los Angeles este, de asemenea, pregătit să se declare un “sanctuar” pentru imigranții fără acte și studenții LGBTQ într-o serie de rezoluții de urgență.

Aceasta în condițiile în care Trump a promis deportări în masă odată ce se va întoarce la Casa Albă, iar Tim Homan, desemnat “țarul frontierelor,” a îndemnat orașele sanctuar să “se dea naibii la o parte” din fața acțiunilor federale în domeniul imigrației.

# Oficialii din mai multe alte orașe, inclusiv Boston și New York, au promis în mod similar că resursele locale nu vor fi alocate pentru a ajuta agențiile federale cu aplicarea legii imigrației.

# Guvernatoarea democrată de New York, Kathy Hochul, și procurorul general Letitia James – unul dintre cei mai agresivi adversari ai lui Trump în primul mandat – s-au angajat să consolideze coordonarea dintre birourile lor pentru a “proteja libertățile fundamentale ale newyorkezilor de orice potențiale amenințări.”

Cele două au creat Empire State Freedom Initiative, un program care este menit să abordeze “amenințările politice și de reglementare” venite din partea viitoarei Administrații Trump, inclusiv împotriva drepturilor reproductive și LGBTQ+, precum și a siguranței armelor și a justiției de mediu. Guvernatoarea statului a semnalat, de asemenea, că va propune o legislație și va lua măsuri executive ca răspuns la victoria lui Trump, dar nu a oferit detalii.

“New York-ul va rămâne un bastion pentru libertate și statul de drept,” a spus Hochul. “Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a mă asigura că New York-ul rămâne un bastion pentru eforturile din alte state în care aceste drepturi sunt refuzate.”

# Guvernatorul ales al statului Washington, Bob Ferguson, care este în prezent procurorul general al statului, a declarat că echipa sa juridică se pregătește de luni de zile pentru posibilitatea unui al doilea mandat al lui Trump – un efort care a inclus o revizuire “rând cu rând” a așa-numitului Project 2025, planul politic de peste 900 de pagini elaborat de aliații conservatori ai președintelui ales.

# Zilele trecute, guvernatorii din Illinois și Colorado au prezentat o nouă coaliție menită să protejeze instituțiile la nivel de stat împotriva amenințării autoritarismului.

“Știm că doar speranța singură nu ne va salva democrația,” a spus guvernatorul de Colorado, Jared Polis, la o conferință prin care a anunțat constituirea Governors Safeguarding Democracy. “Trebuie să lucrăm împreună, în special la nivel de stat, pentru a o proteja și a o consolida.”

# Procurorii generali democrați din diferite state sunt din nou pregătiți să joace un rol esențial în limitarea ambițiilor politice ale viitoarei administrații.

“Numărul de litigii de la prima Administrație Trump a explodat – este la un nou nivel”, a spus Paul Nolette, politolog la Universitatea Marquette din Wisconsin. “Mă aștept pe deplin ca asta să continue în Trump 2.0.”

The Guardian a scris că au existat 160 de dosare multi-statale împotriva Administrației Trump în timpul celor patru ani de mandat, de două ori mai multe decât au fost depuse împotriva lui Barack Obama pe parcursul întregii sale președinții de opt ani, potrivit unei baze de date realizate de Nolette.

Multe dintre procesele democraților au reușit – cel puțin inițial – să întârzie sau să anuleze politicile sau reglementările Administrației Trump, a afirmat Nolette.

# Un rol major în rezistența anti-Trump îl vor avea statele albastre, dominate de democrați. Noul ‘Ghid Indivizibil,’ un manual dezvoltat de foști angajați democrați ai Congresului după alegerea lui Trump din 2016 și actualizat recent pentru a se confrunta cu agenda MAGA, precizează tocmai acest lucru.

“În următorii doi ani, aleșii voștri democrați vor face alegeri în fiecare zi dacă să se opună MAGA sau dacă să o accepte,” se afirmă în document. “Activismul tău plin de viață și hotărât se va asigura că cei buni știu că au o mișcare în spate care îi susține în timp ce ripostează – iar cei răi știu că sunt supravegheați.”

Printre exemplele de acțiuni pe care activiștii din statele albastre le pot cere liderilor lor să ia în considerare sunt sugerate stabilirea de protecție pentru rezidenții din afara statului care caută acces la avort sau îngrijire medicală pentru afirmarea identității de gen; refuzul de a coopera cu organele federale de imigrare și încheierea de pacte regionale pentru a proteja inițiativele de mediu, confidențialitatea datelor și asistența medicală.

Pe de altă parte, unii democrați de top din orașe și state au declarat că vor căuta să găsească și modalități de a lucra cu Trump – în principal pe proiecte de infrastructură care implică de obicei sume masive de bani venite de la guvernul federal, potrivit Politico.

“Dacă este contrar valorilor noastre, ne vom lupta până la moarte,” a spus guvernatorul democrat din New Jersey, Phil Murphy. “Dacă există o oportunitate pentru un teren comun, vom profita de asta la fel de repede ca oricine.”

Primarul orașului New York, democratul Eric Adams, s-a angajat în mod similar să găsească modalități de parteneriat cu administrația viitoare, desemnând infrastructura drept zonă țintă pentru colaborare.

“Am comunicat ieri cu președintele (Trump) pentru a declara că există multe probleme aici în oraș unde dorim să colaborăm cu administrația pentru a le soluționa,” a spus Adams. “Orașul trebuie să meargă înainte.”

Opozanții republicani

În primul său mandat, Trump a avut de confruntat nu doar rezistența democraților, ci și opoziția unor membri ai dreptei americane. Senatorul John McCain (Arizona) a fost unul dintre ei. De exemplu, el a dat votul ‘împotriva’ decisiv care a scufundat încercarea lui Trump și a aliaților săi de a elimina Affordable Care Act (ACA) – așa-numita Obamacare.

În plus, senatorul a criticat frecvent abordarea lui Trump față de politica externă, în special în ceea ce privește alianțele precum NATO și relațiile cu adversari precum Rusia.

El a condamnat reticența lui Trump de a-l critica pe Vladimir Putin, mai ales după summit-ul de la Helsinki din 2018, numind comportamentul lui Trump din acel moment “una dintre cele mai rușinoase performanțe ale unui președinte american.”

De asemenea, alți republicani poeminenți i s-au opus pe față lui Trump, ei exprimându-și opoziția în diverse probleme, de la dezacorduri politice până la preocupări cu privire la stilul său de conducere, retorica și aderarea la normele democratice. Printre aceștia au fost Chris Christie, fostul guvernator din New Jersey, foștii senatori Mitt Romney și Jeff Flake sau fostul congresman Justin Amash, foști oficiali precum George W. Bush, Colin Powell, Jeb Bush, James Mattis, John Bolton, intelectuali de dreapta ca Bill Kristol, George Will, Steve Schimdt, Rick Wilson etc.

De data acesta însă, ținând cont de victoria categorică a lui Trump în alegeri – un as formidabil pe care îl are la îndemână -, opoziția republicană va fi redusă la o minoritate de politicieni, cred analiștii.

Primul moment important în care aceștia se vor putea manifesta va fi aprobarea celor nominalizați de Trump pentru diferite funcții în cabinetul său. De exemplu, nominalizarea lui Matt Gaetz, congresmanul de Florida, pentru mandatul de procuror general a provocat reacții imediate din partea unor senatori republicani – între care senatoarele Lisa Murkowski (Alaska) și Susan Collins (Maine), care s-au ciocnit frecvent cu Trump, dar și alții care se pregătesc pentru realegere în 2026, cum ar fi senatorul Thom Tillis din Carolina de Nord.

De asemenea, congresmeni republicani care au câștigat în curse strânse anul acesta, între care Don Bacon din Nebraska, Michael Lawler din New York și David Valadao din California, vor adopta probabil o abordare politică mai moderată față de agenda lui Trump, pregătindu-se pentru alegerile intermédiaire de peste doi ani – când toate locurile din Camera Reprezentanților vor fi la bătaie și partidul aflat la putere pierde de obicei scrutinul.

Trump s-ar putea aștepta, de asemenea, la opoziție din partea mai multor membri conservatori cu atitudini mai dure, așa cum este Chip Roy, congresman din Texas. Roy a făcut campanie pentru guvernatorul de Florida, Ron DeSantis, în timpul alegerilor primare republicane din 2024 și l-a criticat pe Trump pentru că nu a reușit să securizeze granița în primul său mandat.

În afară de aceștia, comentatorii sunt de părere că opoziția față de Trump în interiorul Partidului Republican va fi una minimă. Cel puțin, în prima parte a mandatului său. Eșecul său de a-și impune agenda, din varii motive, dar și potențiale scandaluri, anchete sau dezvăluiri ar putea schimba însă această situație.

Deocamdată însă, partidul este modelat după chipul și asemănarea lui Trump, iar tabăra sa fidelă din MAGA îl va ajuta nu doar să-și promoveze politicile, dar și să pună la respect orice voce dizidentă din formațiunea conservatoare.

