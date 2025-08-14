Reședința lui Putin de la Valdai, protejată de 12 sisteme de apărare aeriană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

12 sisteme de apărare aeriană au fost instalate în apropierea reședinței prezidenţiale a preşedintelui rus, Vladimir Putin, din Valdai. Acum un an existau doar două sisteme de apărare aeriană, arată o investigație Radio Liberty, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Imaginile din satelit au arătat că cel puțin 12 sisteme de apărare aeriană, în principal sisteme Panţir-S1, sunt instalate în apropierea reședinței președintelui rus Vladimir Putin din Valdai, din regiunea Novgorod.

Un utilizator al rețelei X ‘jembobineuse’ a declarat pe 12 august că a depistat pe Yandex mai multe sisteme de apărare aeriană în Valdai, care nu apăreau în trecut pe hărți.

Jurnalistul Radio Liberty, Mark Krutov, a confirmat aceste date. El a publicat toate sistemele de apărare aeriană din această zonă pe o hartă interactivă.

Primul sistem de apărare aeriană, situat la câțiva kilometri de reședința lui Putin din Valdai, a fost descoperit în ianuarie 2023. Ulterior, locuitorii din zonă au transmis pentru publicaţia Aghenstvo o fotografie a sistemului de rachete și de tunuri antiaeriene Panţir-S1.

După un an și jumătate, în iulie 2024, Radio Liberty a relatat că un al doilea sistem Panţir-S1 a fost instalat în apropierea reședinței.

După cum notează Radio Liberty, în jurul reședinței lui Putin din Valdai există în momentul de faţă de cinci ori mai puține sisteme de apărare aeriană, comparativ cu cele instalate la reşedinţele prezidenţiale din Moscova și din regiunea Moscova.

Publicația Proekt a relatat că lângă reședința lui Vladimir Putin se află și casa fostei campioane olimpice la gimnatică Alina Kabaeva, despre care presa a speculat că ar fi partenera de viață a dictatorului rus.