Registrul Comerțului: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 6,81% în primele patru luni din 2025 / Județele în care a crescut cel mai mult procentul firmelor dizolvate: Maramureș, Olt, Neamț și Alba

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 6,81%, în primele patru luni din 2025, până la 17.253, faţă de 16.153 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 3.375 de firme (în scădere cu 0,59% faţă de ianuarie-aprilie 2024) şi în judeţele Cluj (1.001 de firme, plus 19,17%), Ilfov (811, minus 11,17%), Timiş (746, plus 2,9%), Constanţa (703, minus 15,5%), Prahova (647, plus 29,92%), Iaşi (624, plus 0,97%) şi Braşov (609, plus 12,78%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 77 (minus 20,62% faţă de primele patru luni din 2024), Călăraşi (95, minus 24%), Covasna (100, plus 17,65%), Mehedinţi (121, plus 18,63%), Harghita (129, minus 4,44%) şi Giurgiu (135, minus 14,56%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în judeţele Maramureş (plus 58,39%), Olt (plus 53,08%), Neamţ (plus 49,4%), Alba (plus 47,04%) şi Suceava (plus 40,62%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie 2025, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 4.119 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de anul precedent, dizolvările din acest sector au scăzut cu 2,74%.

Potrivit sursei citate, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi construcţiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 1.529 (-2,74%) şi 1.526 (-8,18%).

În luna aprilie 2025, au fost raportate 4.506 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (966) şi în judeţele Cluj (273), Ilfov (237), Constanţa (215) şi Timiş (206).