Regele Charles va apărea într-un nou documentar pe Amazon Prime Video

Regele Charles va fi protagonistul unui nou documentar produs pentru Amazon Prime Video. Filmările au început deja, iar proiectul va pune în lumină activitatea sa caritabilă pentru protecția mediului atât în Marea Britanie, cât și în străinătate, relatează BBC.

Suveranul este de mult timp un susținător al cauzelor ecologiste, subiecte pe care le-a abordat și în cartea sa din 2010, Harmony: A New Way of Looking At Our World. O sursă de la Palatul Buckingham a declarat pentru BBC News că Regele așteaptă cu nerăbdare să vadă cum conceptele din cartea sa vor fi prezentate unei noi audiențe.

Decizia de a colabora cu gigantul media american Amazon marchează o schimbare pentru Familia Regală, care a preferat în mod tradițional rețelele britanice pentru aparițiile lor televizate. O excepție notabilă sunt ducii de Sussex, care au semnat un contract de mai multe milioane de lire sterline cu platforma rivală, Netflix.

Proiectele regale pe platformele de streaming au devenit din ce în ce mai frecvente. Prințul Harry și Meghan Markle au lansat în 2022 docuseria Harry & Meghan pe Netflix, în care au discutat despre relația lor și despre decizia de a renunța la statutul de membri activi ai familiei regale.

Cei doi au fost și producători executivi ai recentului documentar despre polo, iar Meghan lucrează la un nou show de lifestyle, With Love, Meghan. Acesta va fi lansat în martie, după ce a fost amânat din cauza incendiilor din Los Angeles.

Documentarul despre Regele Charles se filmează la Dumfries House, în Scoția. Potrivit The Times, mai multe platforme de streaming au fost luate în considerare înainte ca Amazon să fie ales. Publicația a adăugat că lansarea este programată pentru sfârșitul acestui an sau începutul lui 2026.

În timpul mandatului său ca Prinț de Wales, Charles a petrecut decenii promovând inițiative pentru protecția mediului și organizând întâlniri pentru a impulsiona acțiunile climatice. Cartea sa din 2010, scrisă împreună cu Tony Juniper și Ian Skelly, pleda pentru o schimbare în modul în care oamenii interacționează cu natura.

Deși, ca Rege, este obligat să rămână neutru din punct de vedere politic, Charles nu și-a diminuat implicarea în problemele climatice. În decembrie 2023, la summitul COP28 de la Dubai, a avertizat că „supraviețuirea noastră va fi periclitată” dacă oamenii nu reușesc să restabilească echilibrul cu natura.

O sursă de la Palatul Buckingham a declarat: „Este uimitor cât de multe dintre ideile inovatoare prezentate în cartea sa acum 15 ani au fost puse în practică și adoptate în diverse moduri. Acest documentar va oferi o ocazie de a arăta, nu doar de a spune, cum aceste concepte pot transforma oameni, locuri și, în final, planeta. Cred că mulți vor fi surprinși de amploarea și viziunea proiectului, pentru care Dumfries House rămâne un adevărat ‘laborator viu’.”