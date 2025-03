RedBull vorbește în premieră despre o posibilă plecare a lui Max Verstappen

Cu doar câteva zile înainte de startul noului sezon din Formula 1, RedBull Racing, prin vocea consilierului Helmut Marko, a vorbit în premieră despre posibilitatea unei despărțiri de Max Verstappen, campionul mondial en-titre.

Marko a dialogat cu Auto Motor und Sport despre contractul lui Verstappen și nu a ascuns faptul că există clauze de performanță în respectiva înțelegere cu pilotul olandez.

Contractul dintre Max și RedBull este unul de lungă durată, valabil până în 2028, dar acest lucru nu exlude o posibilă despărțire înainte de termen.

Cu toate că monopostul RedBull a avut dificultăți în sezonul 2024, Max s-a descurcat și a reușit să câștige un nou titlu mondial, al patrulea consecutiv.

Verstappen are 63 de victorii cu RedBull de-a lungul celor patru titluri mondiale din Formula 1.

Au existat multe zvonuri în ultima perioadă despre oferte de la Aston Martin și Mercedes pentru Max, cu atât mai mult cu cât în 2026 vor avea loc schimbări importante de regulament.

În cazul în care lucrurile nu vor evolua așa cum își doresc cei de la RedBull, Marko avertizează că există varianta ca Verstappen să aleagă un alt proiect din lumea Formulei 1.

„Nu este un secret faptul că în contractul lui Max există clauze de performanță”, a declarat Marko pentru Auto Motor und Sport.

„Max vrea să câștige și vrea să simtă că facem tot ce putem pentru a realiza acest lucru. Aceasta este o provocare pentru noi.

Dacă nu simte că se face totul pentru a-i oferi cea mai bună mașină posibilă, atunci există riscul – cu sau fără contract – ca el să se răzgândească.

Este foarte important pentru noi să îi dovedim că îi putem construi un monopost capabil să câștige.

Cu toate acestea, asta nu înseamnă că trebuie să câștigăm 20 de curse în condițiile de echilibru din acest moment din F1, dar trebuie să fim capabili să câștigăm cursele pe care le putem câștiga și, în caz contrar, trebuie să obținem suficiente puncte”, a fost de părere Helmut Marko.

🚨| Marko’s prophecy: “Max Verstappen will be F1 2025 champion, he doesn’t need the best car”

— Helmut Marko believes Max Verstappen will still win the 2025 Formula 1 championship, even if Red Bull is not the fastest car on the grid.

— Marko stated in an interview with… pic.twitter.com/bWGUtMNz64

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) March 13, 2025