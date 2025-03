RedBull nominalizează rivalii în urma cărora se află înainte de startul sezonului din Formula 1

RedBull a fost mulțumită de testele de la Bahrain, iar Pierre Wache, directorul tehnic al echipei, a nominalizat cei doi rivali în urma cărora se află înainte de startul noului sezon din Formula 1: Ferrari și McLaren.

Wache a analizat evoluția rivalilor de pe circuitul de la Sakhir, iar concluzia este că RedBull va debuta în noul sezon al Marelui Circ în urma celor de la Ferrari și McLaren.

În 2024, cu toate că a avut probleme de la jumătatea sezonului, RedBull a reușit să dea campionul mondial: Max Verstappen. A încheiat însă de-abia pe trei în ierarhia constructorilor.

Wache spune că a încercat să identifice unde se află monopostul RB21, fără a avea însă un tablou clar asupra lucrurilor. Este însă convins de faptul că Ferrari și McLaren au mașini mai rapide.

„În acest moment nu pare că suntem suficient de rapizi, dar vom vedea (n.r. odată cu startul sezonului). Se pare că McLaren și Ferrari sunt mai rapizi”, spune Pierre Wache pentru The Race.

Oficialul celor de la RedBull mai consideră că lupta de la vârf va fi una foarte strânsă în 2025.

