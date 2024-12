Rectorul Universității de Medicină din Târgu Mureș susține că spitalul instituției se va construi rapid şi va fi unic în Europa de Est / ”Deja a generat nu doar curiozitate, dar şi mult interes din partea multor entităţi internaţionale”

Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureş, prof. dr. Leonard Azamfirei, a declarat, joi seara, că spitalul universităţii, primul smart hospital din România, va fi construit rapid şi va fi unic în Europa de Est, transmite Agerpres.

„Anul trecut vorbeam despre un proiect, un plan bine conturat şi pentru că nu trăim în lumea viselor, astăzi vorbim deja despre o realitate, despre utilaje care au început să lucreze, despre termene asumate contractual, despre dotări de top, despre relaţii cu marile companii de tehnologie medicală interesate să vină în Târgu Mureş, mai exact în universitate, nu doar pentru business, ci pentru mult mai mult, pentru dezvoltare, pentru a crea aici, împreună, în Târgu Mureş, plusvaloare. Şi nu doar atât, Guvernul României a aprobat de curând un memorandum, la iniţiativa Ministerului Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi a Ministerului Sănătăţii, după un concept al nostru, prin care spitalul UMFST devine spital pilot pentru România, ca primul spital inteligent – smart hospital. Conceptul de smart hospital nu este unul de marketing, ci unul foarte bine definit la nivel internaţional şi deja a generat nu doar curiozitate, dar şi mult interes din partea multor entităţi internaţionale. Vă asigur pe toţi că acest spital se va construi rapid, că va fi unic în Europa de Est, nu doar prin tehnologia sa, dar mai ales prin filosofia care va sta în spatele său”, a declarat Leonard Azamfirei, cu ocazia prezentării raportului anual al instituţiei de învăţământ superior.

Termenul final de execuţie pentru noul spital universitar al UMFST, realizat cu fonduri PNRR la Livezeni, este decembrie 2025, iar primul trimestru din 2026 este termenul pentru punerea în funcţiune.

Totodată, rectorul Azamfirei a arătat că în urmă cu un an vorbea despre o listă lungă de proiecte pentru care Universitatea a aplicat sau era în curs de a aplica pentru obţinerea finanţării şi că în acest an absolut toate proiectele depuse au avut succes, valoarea proiectelor câştigate de către UMFST fiind în prezent de peste 100 milioane de euro.

„Am semnat contracte de finanţare în 2024 sau am fost declaraţi acceptaţi pentru finanţare pentru Ergopolis – Centrul de învăţământ tehnic dual, contract semnat de 30 de milioane de euro, aflat în faza evaluării ofertelor de proiectare şi execuţie. Centrul de Formare Medicală Postuniversitară, contract semnat de 12 milioane de euro, aflat în faza de pregătire a documentaţiei de licitaţie. Noua Bibliotecă Centrală Universitară, contract semnat de 12 milioane de euro, aflată în faza de pregătire a documentaţiei de licitaţie; Centrul didactic de pe strada Mărăşti, contract semnat de 6 milioane de euro; Ambulatoriul din cadrul statului UMFST, contract în derulare de 6 milioane de euro; Dotarea sălilor de operaţii şi a secţiei ATI din cadrul spitalului UMFST pentru prevenirea infectării nosocomiale, contract în derulare de 6 milioane de euro; Digitalizarea procesului educaţional cu opt componente de contract în derulare de 6 milioane de euro; University Forum, la fostul mall, proiect de reabilitare câştigat în valoare de 6 milioane de euro, al cărui contract îl voi semna, marţi, la Ministerul Educaţiei”, a precizat prof. dr. Azamfirei.

Între proiectele menţionate de rector se mai regăseşte reabilitarea unui cămin studenţesc, construirea unui cămin nou, reabilitarea şi dotarea clădirilor de pe strada Nicolae Iorga, Campusul universitar al extensiei UMFST din Bistriţa şi altele.

„Pe lângă aceste proiecte, dar şi altele nemenţionate aici şi mă refer la proiectele mari de cercetare, aşteaptă evaluarea încă o serie de proiecte de reabilitare energetică, de dotare, de construcţie a unui centru de date, a unui cloud universitar cu valori semnificative, de aproximativ 150 de milioane de euro. Vă spun toate acestea nu pentru a vă îndemna să calculaţi, ci doar să înţelegeţi că la nivelul administraţiei actuale a universităţii nu avem o grădină a bunicii în care proiectele apar de la sine şi cresc fără efort, ci că fiecare oportunitate de finanţare care apare este folosită. Şi că echipa actuală, fie cea de la proiecte, fie cea de la administrativ, împreună cu experţii din domeniile acoperite, au un ritm de lucru, o expertiză şi o eficienţă pe care trebuie toţi să le cunoaşteţi şi să le apreciaţi”, a subliniat Leonard Azamfirei.

Rectorul UMFST Târgu Mureş a precizat că a citit cu amuzament, în ultimele săptămâni de campanie electorală, câţi s-au lăudat cu proiectele universităţii, însă în realitate nu au avut niciun merit. „Nu mă refer la autorităţi, care au fost alături de noi pentru avize, pentru autorizaţii, pentru consultanţă, pentru suport instituţional. Şi vă mulţumesc foarte mult acestora, ci mă refeream doar la speculanţii de imagine. Dacă am învăţat ceva în acest an, e că succesul are mulţi prieteni, dar la săpatul fundaţiei suntem mereu aceeaşi”, a accentuat Leonard Azamfirei.

Raportul anual al rectorului a fost prezentat în cadrul Galei Zilelor UMFST Târgu Mureş.