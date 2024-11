Recordul impresionant stabilit de liderul ATP – Cât a câștigat pe meci Jannik Sinner

Jannik Sinner a câștigat în premieră Turneul Campionilor, italianul reușind acest lucru fără să piardă măcar un set (ultima dată Ivan Lendl bifase o asemenea performanță în 1986). Mai mult decât atât, liderul mondial a avut câștiguri impresionante la ultimele meciuri.

După ce a triumfat la turneul demonstrativ de la Riad, Arabia Saudită, Six Kings Slam, Sinner a plecat acasă cu cel mai mare cec încasat vreodată în istoria tenisului: 6 milioane de dolari.

Seria impresionantă a italianului a continuat și la Turneul Campionilor, întrecere unde elevul lui Darren Cahill a primit din partea organizatorilor 4,881,500 de dolari.

S-a ajuns la această sumă pentru că Sinner a ieșit campion fără vreo înfrângere (6-4, 6-4 în finala cu Taylor Fritz).

La un simplu calcul, din ultimele opt meciuri jucate liderul ATP a câștigat în total aproape 11 milioane de dolari ($10,881,500).

Asta înseamnă $1,360,187,5 dolari pe meci.

Pe lângă factorul financiar, Sinner a stabilit următoarele recorduri în sezonul 2024

Players to win Australian Open, US Open and #NittoATPFinals in the same year:

Roger Federer 2006:

Against Rafael Nadal: 2-4

Against everyone else: 90-1

Jannik Sinner 2024:

Against Carlos Alcaraz: 0-3

Against everyone else: 70-3 pic.twitter.com/HvDfOH9EyG

— Bastien Fachan (@BastienFachan) November 17, 2024