Record de vizitatori anul trecut pentru grădina botanică din Cluj: un sfert de milion / În vârful de sezon au ajuns 5.000 de vizitatori într-o zi

Record de vizitatori anul trecut pentru grădina botanică din Cluj, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județ: au fost un sfert de milion de persoane care i-au trecut pragul anul trecut, anunță Actual de Cluj.

Mai exact, peste 262.100 de persoane au vizitat, în 2023, Grădina Botanică ”Alexandru Borza”, numărul fiind în creștere față de anii trecuți, conform universității ”Babeș-Bolyai”, în administrarea căreia se află.

”Acest an a marcat un moment istoric, cu peste un sfert de milion de vizitatori care ne-au trecut pragul”, spune directorul Mihai Pușcaș. ”Tradițional, cele mai aglomerate luni au fost aprilie, mai și iunie, când am înregistrat aproape 110.000 de vizitatori. Această perioadă de vârf coincide cu înflorirea impresionantelor noastre colecții de flori bulboase de primăvară – lalele, zambile, brândușe, narcise etc. – și a magnificei colecții de trandafiri. În aceste luni, am ajuns să avem chiar peste 5.000 de vizitatori zilnic”, explică directorul.

Spre comparație, în 2021 grădina botanică din Cluj a fost vizitată de 171.000 de persoane, iar anul trecut – 232.500.

Biletele de acces costă 15 lei pentru adulți și 9 lei în intervalul în care serele sunt închise. Copiii plătesc 7 lei sau 5 lei în în intervalul în care serele sunt închise.