Realitatea Plus, amendă de 20.000 de lei pentru atacuri la adresa Ucrainei și informații neadevărate despre presupusa prigoană împotriva românilor. Narativele sunt similare cu cele ale propagandei ruse

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat miercuri cu 20.000 de lei postul de televiziune Realitatea Plus pentru o emisiune din 13 noiembrie realizată de Alexandra Păcuraru, fata patronului condamnat Maricel Păcuraru, potrivit unui comunicat al instituției. Păcuraru a reluat în emisiunea sa narative utilizate în mod frecvent de propaganda rusă referitoare la presupusa prigoană a autorităților ucrainene față de minoritățile naționale.

CNA a amendat Realitatea Plus pentru că a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care arată că „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”, potrivit comunicatului citat.

Printre titlurile afișate pentru care Realitatea Plus a fost amendată se numără: „Biserică românească, înconjurată de trupele speciale ale Ucrainei” ; „Miza ascunsă a prigonirii copiilor și preoților români din Ucraina” ; „Acuzații : război împotriva credinței ortodoxe românești în Ucraina”.

În timpul emisiunii, Păcuraru şi invitatul Gelu Vişan au afirmat, fără să aducă vreo probă, că avocatul preotului român din Ucraina Longhin Jar ar fi fost otrăvit de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit PaginadeMedia.ro. Şi că acelaşi Zelenski „ne omoară semenii noştri”, iar CNA ar trebui anchetat pentru „complicitate la crimă”.

Cine este Longhin Jar, preotul susținut de vocile propagandei Rusiei din România

Longhin Jar a fost înlocuit din fruntea mănăstirii pe care a înființat-o în Ucraina din cauza numeroaselor injurii aduse conducerii bisericii ortodoxe ucrainene și Patriarhului Bartolomeu. Patriarhul este cea mai înaltă față bisericească a ortodoxiei, fiind supranumit Papa ortodox. El a binecuvântat în 2018 separarea bisericii ortodoxe ucrainene de Moscova, decizia aspru criticată la vremea aceea de Longhin Jar.

Longhin Jar a îmbrățișat în ultimii ani toate narativele rusești, el s-a poziționat de partea partidelor pro-ruse din Ucraina, împotriva pașapoartelor biometrice sau a vaccinării.

Mai mult, Longhin s-a situat fățiș de partea Moscovei, numind autoritățile ucrainene „blestemate” și „slujitori ai lui Satan”, potrivit RFI România. El a căutat să descurajeze mobilizarea din Bucovina, refuzând să le dea binecuvântarea celor care ar fi urmat să fie trimiși pe front la luptă împotriva Rusiei. El a dat vina pentru război pe „Europa blestemată” și pe americani, „care oriunde merg, aduc doar ostilitate și sânge” – exact argumentele folosite de propaganda Kremlinului.

Patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost condamnat pentru corupție la patru ani de închisoare în dosarul Poșta Română în 2014 și eliberat condiționat în 2017. Pe 3 noiembrie 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv pe Maricel Pacuraru si pe fostul director al Postei Romane Mihai Toader la cate patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul privind politele de asigurare pentru angajati, in care prejudiciul este de peste patru milioane de euro.