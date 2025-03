Reacția lui Hamilton după calificările de la primul GP al sezonului: „Nu mă așteptam să fim atât de departe”

„Nu mă așteptam să fim atât de departe. Am făcut și un tête-à-queue… Am trecut peste toți vibratorii! Dar faptul că sunt atât de aproape de Charles (Leclerc), e deja ceva, pentru că încă învăț cu adevărat mașina. Procesul se face treptat pe parcursul weekendului, găsind ultimele reglaje fine, câteva instrumente pe care nu am avut ocazia să le testăm în presezon. Și cred că am făcut o treabă bună”, a declarat Lewis Hamilton, citat de L’Equipe.

„Nu vine natural această adaptare, este o provocare. Sunt o mulțime de moduri prin care poți influența comportamentul mașinii și acestea sunt instrumente noi pentru mine, pe care încerc să le înțeleg pe deplin. Sunt mulțumit că am reușit să scot aproape tot ce se putea din mașină”, a conchis noul pilot Ferrari.

„Nu a fost un tur extraordinar în a doua mea încercare (în Q3), dar primul tur a fost unul bun și pur și simplu nu mai era mult de scos din mașină. A fost foarte complicată de pilotat. Ne-am chinuit. Trebuia să vedem cu adevărat în calificări.

De asta spuneam că trebuie să fim răbdători, pentru că până nu împingi cu adevărat la limită împreună cu ceilalți în calificări, e greu să știi exact unde te afli. Și, din păcate, suntem puțin în urmă, așa cum ne așteptam când am ajuns aici. Chiar dacă, e adevărat, după ziua de vineri aveam puțin mai multe speranțe”, a mărturisit Charles Leclerc pentru Canal+