Rareş Bogdan spune că PSD și PNL au decis „posibilitatea de a merge singure la Capitală” / Când vor candida Piedone, Firea, Burduja şi Nicuşor Dan, „alegerile vor fi câştigate cu 26-28% de cel care va reuşi cea mai deşteaptă campanie”

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan, a delcarat marţi că în acest moment partidele au decis posibilitatea de a merge singuri în aceste alegeri pe Bucureşti. El a menţionat că, atunci când vor fi toţi cei patru candidaţi, Piedone, Firea, Burduja şi Nicuşor Dan, alegerile vor fi câştigate cu 26-28%, de candidatul care va reuşi să ducă cea mai deşteaptă campanie, transmite News.ro.

”Cert este că în acest moment partidele au decis posibilitatea de a merge singuri în aceste alegeri pe Bucureşti”, a spus prim-vicepreşedintele PNL, rareş Bogdan, la sediul PNL. El a arătat că ”nimeni nu va sări de 30%” în acest caz.

”Cine îşi face cel mai bine campanie, cine are cel mai puţin grad de hate, cine reuşeşte să mobilizeze cel mai bine bazinele electorale ale propriului partid şi cine reuşeşte să vină cu un proiect pe Bucureşti. În momentul când vor fi toţi cei patru candidaţi, Piedone, Firea, Burduja şi Nicuşor Dan, alegerile vor fi câştigate cu 26-28% de candidatul care va reuşi să ducă cea mai deşteaptă campanie şi care va avea susţinere din spate cel mai puternic”, a arătat Rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL a menţionat că ”pe exemplul administraţiilor de succes ale lui Ilie Bolojan, Emil Boc, ale lui Gheorghe Flutur, ale marilor noştri primari din ţară şi preşedinţi de Consilii Judeţene, cu încrederea de care se bucură în Bucureşti Rareş Bogdan, Nicolae Ciucă, Dan Motreanu, Lucian Bode şi cu organizarea capabilă a PNL, Sebastian Burduja poate fi o posibilitate extrem de serioasă, o opţiune extrem de serioasă”.

”În momentul acela, părerea mea, bătălia va fi în patru, până în ultimul moment”, a mai arătat el.

Rareş Bogdan a prezentat şi rezultatele sondajelor analizate în coaliţie, luni.

”Un electorat extrem de mobilizat şi de asemenea nişte bazine foarte bine conturate, un bazin al PNL de 23-24 %, un bazin al PSD în jur de 30%, am văzut un bazin al USR în jurul lui Nicuşor în jurul a 28 – 29% la Bucureşti, de fapt al lui Nicuşor, la USR este mult mai jos şi, de asemenea, o apariţie surpriză pe scenă, un meteorit, domnul Popescu Piedone care are peste 30% pentru că a furat puţin startul, s-a anunţat candidat, s-a victimizat, deci are peste 30 la sută”, a spus liderul PNL.

Rareş Bogdan a menţionat că cert este că, în acest moment, din cercetările sociologice, ”o parte din electoratul PNL, deci 24 -23%, este îndreptat spre opţiune Nicuşor Dan, deci viitorul candidat comun trebuie să-şi recupereze, să obţină integral electoratul PNL, să putem ajunge la 23 -24%, şi apoi să rupă din electoratul dreptei unite, electoratul lui Nicuşor Dan”.

”Interesant este că, în cazul unei candidaturi a doamnei Firea, de exemplu, electoratul liberal se mută într-o proporţie destul de mare spre Nicuşor Dan, 5 – 6 votanţi din 10 se duc spre Nicuşor Dan, iar doamna Firea candidat ar lua de la bazinul PNL destul de puţin şi chestiunea se întâmplă interesant şi în cazul în care este un candidat PNL. Bazinul PSD care este un bazin mai mare la Bucureşti cu 5 – 6 procente mai mare decât al PNL, nu este atât de disciplinat pe cât au crezut colegii din PSD, e un electorat care se mută într-o proporţie destul de mare către Popescu Piedone, adică 5 din 10 votanţi se duc spre Popescu Piedone rapid, abia 4 se duc spre candidatul PNL şi unul se duce spre Nicuşor Dan”, a explicat europarlamentarul.

Rareş Bogdan a menţionat că deocamdată nu au văzut transferurile de votanţi din bazinurile sectoarelor, în Bucureşti, unde există patru primari foarte bine conturaţi, cu încredere de peste 50%. ”Vorbim de Băluţă, Negoiţă şi Ciucu şi Cristian Popescu Piedone. În măsura în care cele 4 sectoare, candidaţii din cele 4 sectoare ar muta şi ar reuşi să convingă votanţii de sector să îndrepte votul spre un candidat comun, atunci lucrurile s-ar stabiliza şi ar fi extrem de interesante”, a completat el.