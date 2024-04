Rareş Bogdan: Încă nu ştiu dacă să candidez la Roma, la Londra, la Paris sau la Madrid / Eu în continuare spun că doctorul Cîrstoiu reprezintă o opţiune extrem de serioasă, dacă noi vom fi suficient de serioşi să o sprijinim

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat la Roma, întrebat de presa din ţară dacă ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei, că încă nu şi-a ales capitala şi nu ştie dacă să candideze la Roma, la Londra, la Paris sau la Madrid. ”Eu în continuare spun că doctorul Cîrstoiu reprezintă o opţiune extrem de serioasă, dacă noi vom fi suficient de serioşi să o sprijinim”, a spus Rareş Bogdan, precizând că, la bâlbele şi degringolada care au fost în susţinerea doctorului Cîrstoiu, e normal ca presa să întrebe, relatează News.ro.

”Vreau să vă spun o chestiune simplă, pentru că ne urmăresc televiziunile din România, au căutat declaraţii de la mine, astăzi, am refuzat să dau, am spus că sunt în diaspora şi nu vreau să dau cale niciunei speculaţii (..) dacă mă pregătesc să candidez la Primăria Capitalei. Şi le spun de aici, de la Roma, că mi-ar face mare, mare plăcere să candidez la Primăria Capitalei şi mă gândesc foarte serios, dar încă nu am ales capitala. Încă nu ştiu dacă să candidez la Roma, să candidez la Londra, la Paris sau la Madrid”, a spus Rareş Bogdan în cadrul unei întâlniri cu comunitatea românilor din Roma.

”După ce vom hotărî împreună în care dintre capitale să candidez, vă promit că voi candida. După care, discutăm şi de Bucureşti. La Bucureşti avem un candidat, pe domnul Cătălin Cîrstoiu, dar dacă domniile lor insistă, repet, avem Roma, cu o comunitate de 300.000 de români, putem să facem un pic de efort, punem măcar un viceprimar, dacă nu un primar. Avem Madridul, cu încă 300.000, cu un pic de effort, măcar două-trei zone le luăm fără probleme. La Paris, la fel, luăm vreo 3 arondismente din 16 iar la Londra, la 450.000 de români (..) avem cel puţin patru, cinci regiuni din zona metropolitan londoneză. Iar dacă au reuşit să pună un pakistanez primar, cred că pot să pună şi un român din Transilvania”, a mai afirmat prim-vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan a completat, arătând că este absolut normal ca presa să pună întrebări pentru că, ”la bâlbele şi degringolada care au fost în susţinerea doctorului Cîrstoiu, e normal ca ei să întrebe”.

”Eu în continuare spun că doctorul Cîrstoiu reprezintă o opţiune extrem de serioasă, dacă noi vom fi suficient de serioşi să o sprijinim. Altfel, discuţiile le purtăm după data de luni, când vom avea şedinţă de coaliţie. Dar eu cred că putem să mergem înainte pe această opţiune”, a mai spus Rareş Bogdan.

El a continuat: ”Eu, aşa cum am anunţat şi anunţ încă o dată, opţiunea PNL este doctorul Cîrstoiu, la Bucureşti, sper să fie şi a coaliţiei, iar opţiunea mea personală este cea pe care am anunţat-o şi până acum, îmi anunţ candidatura, am făcut-o şi în cadrul PNL, mi-ar place să fiu comisar european, cel pe extindere. Cred că aş fi unul bun, care ar duce imaginea României pentru tot”.