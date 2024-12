Rareş Bogdan anunță că a demisionat din funcţia de preşedinte al PNL Diaspora / Acesta și-ar fi despus demisia încă de ieri – surse

Europarlamentarul Rareş Bogdan a anunţat marţi că a demisionat din funcţia de preşedinte interimar al PNL Diaspora, în urma rezultatelor obţinute la alegeri, transmite Agerpres. G4Media a scris că Ilie Bolojan i-a cerut demisia lui Rareș Bogdan. Potrivit unor surse, Rareș Bogdan și-ar fi depus demisia încă de ieri, iar Bolojan ar fi luat act marți de decizia eurodeputatului.

Reamintim că PNL Diaspora nu a avut candidați la Camera Deputaților pentru că lista depusă de Rareș Bogdan nu a inclus nici o femeie, ceea ce contravine legislației, iar Biroul Electoral Central a invalidat-o.

„M-am retras din poziţia de preşedinte la diaspora. De ce? Am luat 60.000 de voturi, AUR a luat 200.000. Ce Dumnezeu să facem?! (…) La propunerea mea şi a vechii conduceri, ultimele zece filiale din PNL trebuie să plece acasă în urma scorului. Eu sunt în ultimele zece. (…) Eu sunt un om de onoare. Dacă am votat asta şi am spus că fac, eu mi-am depus ieri la secretariat demisia. Nu mi-a cerut nimeni, dar este firesc să o fac. (…) M-am retras din poziţia de interimar”, a afirmat Rareş Bogdan, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

El a adăugat că a fost o greşeală că PNL nu a avut listă la Camera Deputaţilor pentru Diaspora.

„Eu trebuie să-mi asum, pentru că sunt lider de filială, pentru că, probabil, acele câteva zeci de mii de voturi pe care le-am adus la votul partidului se duceau şi la Camera Deputaţilor”, a afirmat europarlamentarul, precizând că rămâne membru în BPN, Biroul Executiv şi lider la Bruxelles.