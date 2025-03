Raphinha (FC Barcelona), noul golgheter din Champions League

Internaționalul brazilian Raphinha, jucător al FC Barcelona, este noul lider al clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, după dubla pe care a reușit-o în meciul cu Benfica Lisabona (scor 3-1), disputat marți seara în manșa secundă a optimilor de finală ale celei mai importante competiții continentale intercluburi.

Raphinha a punctat în minutele 11 și 42 ale jocului din capitala Cataloniei și a ajuns la un total de 11 goluri în actuala ediție a Champions League, devansându-i pe guineeanul Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) și pe englezul Harry Kane (Bayern Munchen), ambii cu câte 10 goluri, transmite Agerpres.

Harry Kane a marcat la rândul său un gol marți seară, în victoria obținută de Bayern Munchen pe terenul rivalei germane Bayer Leverkusen (scor 2-0), în timp ce Guirassy urmează să evolueze pentru Borussia Dortmund în partida cu Lille OSC, programată miercuri în Franța.

🔵🔴 11 goals, 4 assists in 10 Champions League games this season for Raphinha. 🇧🇷

27th goal of the season in all competitions. pic.twitter.com/2BB9evNDfq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2025