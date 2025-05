Rafael Nadal și Roger Federer vor fi din nou adversari, anunță Toni Nadal – Turnee demonstrative la orizont

Rafael Nadal este tot mai aproape de a reveni pe terenul de joc, la doar câteva luni după ce și-a anunțat retragerea din sportul profesionist. Toni Nadal, unchiul fostului lider ATP, anunță că ibericul ar putea fi văzut într-o serie de meciuri demonstrative împotriva lui Roger Federer (43 de ani), marele său rival.

Într-un interviu acordat site-ului Claytenis.com, Toni Nadal a vorbit despre o revenire a nepotului său (va împlini 39 de ani pe 3 iunie) pe terenurile de tenis. Desigur, în partide cu caracter demonstrativ.

„Îmi imaginez că i-ar plăcea să facă în curând câteva demonstrative cu Federer, pentru a da înapoi un pic din tot ce i-a oferit tenisul și ce a însemnat tenisul pentru el”, a spus Toni Nadal.

„După aceste luni departe de terenuri, cred că la un moment dat va dori să se întoarcă la antrenamente și să simtă din nou mingea. Sunt convins că în curând, foarte curând, se va întoarce să joace”, a spus Toni, făcând referire la o revenire a lui Rafa pe terenul de tenis.

Mai mult decât atât, fostul antrenor al lui Rafa aduce în discuție un proiect legat de un posibil turneu al legendelor, la care peste ceva timp să vedem numele mari din perioada de glorie a BIG 3.

Este pomenit și numele lui Novak Djokovic, dar sârbul în vârstă de 38 de ani încă este un jucător activ.

„Ar fi foarte special pentru oameni să îi vadă pe cei trei jucând din nou. Și da, cred că vor trebui să facă ceva, pentru că oamenii vor fi motivați să-i vadă pe toți împreună”, a completat Toni Nadal.

De-a lungul timpului, cei doi mari rivali s-au întâlnit de 40 de ori în circuitul ATP, scorul fiindu-i favorabil lui Nadal: 24-16.

Ibericul și-a încheiat cariera cu 22 de titluri de Grand Slam, iar elvețianul cu 20.

