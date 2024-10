Rafael Nadal explică motivul retragerii, în condițiile în care tenisul îl face în continuare foarte fericit

Rafael Nadal va spune stop tenisului de performanță la finalul acestui sezon, ultima sa reprezentație oficială urmând să fie la turneul final al Cupei Davis. Prezent la Riad, acolo unde participă la turneul demonstrativ Six Kings Slam, Rafa a vorbit clar despre adevăratul motiv al retragerii din tenis.

Rafael Nadal simte în continuare o pasiune mare pentru tenis, dar corpul nu îl mai poate ajuta să fie competitiv

Într-o conferință de presă, Nadal a explicat care este adevăratul motiv pentru care a luat decizia de a se retrage din tenisul profesionist.

Ibericul a mărturisit că simte în continuare o mare pasiune pentru sportul care i-a adus atât de multe lucruri bune în viață, dar că din păcate corpul nu-l mai poate ajuta să evolueze la nivelul dorit.

„Decizia a fost luată şi sunt împăcat cu ea. Am spus de anul trecut că acesta ar putea fi probabil ultimul meu an și se dovedeşte că așa e. Doar că am anunțat puțin mai târziu decât trebuia.

Oamenii se așteptau să fac anunţul înainte de Roland Garros, dar mi-am dat timpul necesar, pentru că e o decizie pe care trebuia să o iau după 30 de ani de tenis. Trebuia să fiu sigur cu hotărârea mea, nu puteam să mă decid în funcţie de ce aud sau de sfaturile apropiaţilor. Era o decizie care mă viza strict pe mine.

Când am fost convins de ce trebuie să fac, am transmis tuturor. Mi-am prelungit ceva mai mult decizia, trebuiau să-mi ia rămas bun de la Roma și de la Paris, dar am vrut să-mi acord timpul necesar, să văd cum evoluează corpul meu după o operație dificilă precum cea pe care am avut-o la șold.

Este o problemă foarte simplă, nu sunt „ars” sau „obosit”, sunt fericit şi mă distrez jucând tenis. Doar că nu sunt capabil să o mai fac în mod constant la nivelul și standardele care mă motivează.

Pentru a ajunge la acea concluzie a trebuit să aștept puțin. Nu aveam de gând să mă retrag din ceva ce am făcut toată viața și pe care îmi place să fac cu îndoiala în suflet, cu senzaţia că aş mai fi putut continua.

Astăzi sunt convins de acest lucru, nu mai pot continua, așa că sunt împăcat complet cu decizia mea” – Rafael Nadal într-o conferinţă de presă, citat de Eurosport.

Rafael Nadal și Novak Djokovic vor bifa un „ultim dans”, cei doi mai campioni urmând să se întâlnească sâmbătă în finala mică a turneului demonstrativ „Six Kings Slam” de la Riad, Arabia Saudită.

Meciul dintre Nadal și Djokovic va începe după ora 19:00 (ora României), iar duelul nu va fi transmis de vreo televiziune din România.

Partida reprezintă finala mică a turneului „Six Kings Slam”, iar după meciul dintre cei doi mari rivali va avea loc finala mare dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz (în jurul orei 21:30).

Meciurile vor putea fi totuși urmărite pe DAZN, live streaming.

Rafael Nadal has announced he will retire from tennis at the end of the year 22 Grand Slams

14 French Open titles

92 ATP titles

36 Masters

Olympic gold medal Salute to an absolute legend 🫡 pic.twitter.com/2QGhNcpbNX — Bleacher Report (@BleacherReport) October 10, 2024