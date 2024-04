Radu Oprea: Oricine are probleme de natură juridică nu se va afla pe listele electorale ale PSD

Senatorul PSD Radu Oprea s-a pronunţat miercuri împotriva includerii vreunui candidat cu probleme juridice pe listele electorale ale social-democraţilor, precizând că Organizaţia PSD Prahova îl susţine pentru preşedinţia Consiliului Judeţean pe actualul prefect al judeţului, Virgil Nanu, transmite Agerpres.

El a subliniat că o eventuală susţinere din partea PNL a lui Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat la preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova „nu este corectă faţă de prahoveni” până la lămurirea problemelor juridice ale acestuia.

„Eu sunt prahovean, aşa că ştiu destul de bine ceea ce se întâmplă la nivel politic în Prahova. Organizaţia PSD are candidat propriu în persoana lui Virgil Nanu, care este prefectul judeţului Prahova, un om extrem de competent. Avem candidaţi proprii în toate localităţile din judeţul Prahova. Atitudinea PSD este o constantă în ultima perioadă: oricine are probleme de natură juridică, aşa cum are Iulian Dumitrescu astăzi, este exclus să fie pe lista PSD. Noi credem în valorile pe care le spunem public şi mă aştept ca şi cei de la PNL în momentul în care spun un lucru să se şi ţină de el. Cred că nu este corect faţă de cetăţenii din judeţul Prahova ca un om care are astăzi probleme de natură juridică, până când acestea se lămuresc, să fie în situaţia de a candida. Cel puţin noi la PSD avem această abordare şi cred că este o abordare corectă faţă de cetăţeni”, a spus Oprea, la Senat.

PNL Prahova a anunţat, pe 20 martie, că preşedintele Consiliului Judeţean, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de corupţie, va candida pentru un nou mandat.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a precizat pe 28 martie că decizia referitoare la candidatul susţinut de liberali pentru şefia Consiliului Judeţean Prahova va fi luată în funcţie de legi şi de principii.