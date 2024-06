Putin îl scoate pe Kim la o plimbare cu o limuzină rusească Aurus, după ce-i face cadou una / Inspirată de limuzina sovietică ZIL, este maşina prezidenţială oficială rusească

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a plimbat miercuri pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un cu o limuzină de lux rusească Aurus, după ce i-a făcut cadou una, relatează Reuters, transmite News.ro.

Această escapadă a avut loc după ce cei doi au semnat un acord care consolidează cooperarea militară şi prevede un angajament de ajtor reciproc în cazul unui atac.

Într-o înregistrare video difuzată de televiziunea rusă de stat, Putin sare la volanul limuzinei blindate negre – maşina prezideţială oficială rusească – şi Kim aşezat pe locul pasagerului.

Maşina apare apoi apoi rulând pe un drum ce şerpuieşte printr-un parc şi se opreşte.

Un coreean într-un costum şi purtând mănuşi albe îi deschide uşa lui Kim şi dă fuga la portiera lui Putin.

Putin şi Kim apar apoi mergând împreună şi discutând pe o potecă într-o zonă împădurită şi un bărbat, probabil un bodyguard, mergând în urma lor.

After the „aurus" ride, Vladimir Putin and Kim Jong Un went for a walk in the park.

