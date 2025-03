Purtate, dar nu uitate: o nouă ediție a campaniei de reciclare a hainelor pentru fanii EC și nu numai

După succesul ediției 2024, în care o tonă de haine uzate au primit o nouă înfățișare, Electric Castle și NEPI Rockcastle, prin Promenada București, Promenada Sibiu si City Park Mall Constanța, lansează o nouă campanie dedicată consumului responsabil și reutilizării creative a hainelor. „It’s Not Goodbye, It’s Rock It Later” oferă publicului din cele trei orașe ocazia de a contribui la creșterea gradului de reciclare și reutilizare sustenabilă. Perechile de jeans uitate într-un sertar, tricoul cu trupa preferată sau pelerina de ploaie de la primele ediții Electric Castle – toate pot primi o nouă viață în campania ce se derulează între 17 martie și 13 aprilie a.c.

Astfel, între 17 și 30 martie, hainele vor putea fi aduse la Promenada Mall din București, între 31 martie și 6 aprilie colecta se desfășoară în City Park Constanța, iar din 7 în 13 aprilie donațiile de haine uzate pot fi făcute în spațiul special amenajat din Promenada Mall Sibiu. Pot fi donate orice tipuri de haine, atâta timp cât sunt curate, indiferent de material sau gradul de uzură, cu excepția lenjeriei intime și a încălțămintei.

Toate hainele colectate vor ajunge în atelierele de upcycling textil Velements. Anul acesta, reciclarea ia o nouă direcție. Dacă anul trecut a fost creată o colecție de haine, anul acesta vor fi create obiecte de design interior, precum pături, abajururi, perne, covoare, scaune etc. Noile piese decorative vor fi donate către centrele de zi World Vision, nu înainte, însă, de a putea fi admirate, în luna mai, într-o expoziție specială la Romanian Design Week și într-o zonă special amenajată în cadrul Electric Castle 2025.

“Este a doua ediție a acestui proiect, al cărui scop este să atragă atenția asupra importanței reutilizării și reintegrării sub noi forme a hainelor și accesoriilor pe care nu le mai folosim. Alături de Electric Castle și Velements, am creat această platformă integrată de circular fashion care încurajează comunitățile din jurul centrelor comerciale să recicleze”, Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle.

„Vrem să le arătăm tuturor că sustenabilitatea nu e un concept complicat, e la fel de simplu să faci o schimbarea în bine precum e să îți selectezi artistul preferat în playlist. Iar satisfacția e la fel de mare”, spune Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle.

Mai multe informații despre participarea în campanie, premiile speciale oferite de organizatori și alte detalii pot fi găsite pe electriccastle.ro/rockitlater