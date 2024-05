PSD: Nicuşor Dan îi minte de două ori pe bucureşteni în chestiunea datoriilor Primăriei. În mandatul lui, datoriile au crescut cu jumătate de miliard de lei

Reprezentanţii Partidului Social Democrat susţin că primarul Capitalei, Nicuşor Dan, „îi minte de două ori” pe bucureşteni cu privire la datoriile Primăriei Municipiului Bucureşti, transmite Agerpres.

„Nicuşor Dan îi minte de două ori pe bucureşteni în chestiunea datoriilor PMB. PSD îi solicită primarului general al Capitalei să înceteze să-i mai mintă pe bucureşteni cu privire la datoriile Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB). După ce a fost prins cu minciuna că a rezolvat problema datoriilor primăriei, Nicuşor Dan continuă să mintă susţinând că nu s-a referit niciodată la datoriile PMB, ci la ‘situaţia financiară’ găsită la preluarea mandatului. Există numeroase declaraţii în care primarul general îşi justifica lipsa de performanţă administrativă prin acuzaţia că a găsit la primărie datorii de miliarde de lei. Bilanţurile publicate pe site-ul PMB arată contrariul: în mandatul lui Nicuşor Dan datoriile au crescut cu o jumătate de miliard de lei, de la 6,8 în 2020, la 7,3 miliarde de lei în 2023”, se arată într-un comunicat de presă remis vineri Agerpres de PSD.

Social-democraţii menţionează că, „în faţa acestei evidenţe de necontestat”, primarul general al Capitalei a schimbat retorica de campanie de la atacul privind „datoriile” la „situaţia financiară dezastruoasă”.

„Bucureştii îşi amintesc, cu siguranţă, numeroasele declaraţii în care Nicuşor Dan se lăuda că a rezolvat problema datoriilor Capitalei. Mai mult decât atât, agenţia internaţională de rating Fitch îl contrazice pe Nicuşor Dan. Ratingul acordat Primăriei Capitalei în mandatul Gabrielei Firea este acelaşi ca cel din mandatul lui Nicuşor Dan, respectiv BBB-. Toate aceste atacuri din categoria ‘grelei moşteniri’ nu au fost decât o scuză a lui Nicuşor Dan pentru lipsa totală de activitate din primii doi ani de mandat. Mai grav decât aceste minciuni ale lui Nicuşor Dan este faptul că bucureştenii nu văd şi nu sunt informaţi pe ce s-au dus banii împrumutaţi de actualul primar general”, spune comunicatul.

PSD spune că după mandatul de primar general al Gabrielei Firea bucureştenii „pot vedea cu ochiul liber” Pasajul de la Piaţa Sudului, pasajul Nicolae Grigorescu, Pasajul Doamna Ghica (70% realizat de G. Firea), Podul Ciurel, supralărgirea Fabrica de Glucoză, clădirile noi de la Spitalul de copii „V. Gomoiu” sau de la Spitalul „Foişor”, parcarea Park&Ride Pantelimon, cele peste 800 de mijloace de transport în comun achiziţionate, cele 10 clădiri cu risc seismic consolidate, altele 100 puse în siguranţă şi altele 20 aproape finalizate.

„După mandatul lui Nicuşor Dan nu există niciun proiect major pe care să-l fi început în Capitală şi care să justifice creşterea datoriei Primăriei Capitalei. Iar asta în condiţiile în care Nicuşor Dan a primit până la 7 miliarde lei anual de la Guvern, faţă de doar 3 miliarde lei/an în mandatul Gabrielei Firea”, încheie PSD.

Context. Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a susținut că nu a afirmat niciodată că Primăria Municipiului Bucureşti nu are datorii, ci nu are datorii curente, care să permită creditorilor să blocheze conturile. Edilul a explicat faptul că gradul de îndatorare al municipiului Bucureşti este unul foarte mic, chiar de zece ori mai mic decât al altor mari oraşe europene.

”Trebuie să facem diferenţa. Eu nu am spus niciodată că Primăria Capitalei nu are datorii. Doar Ceauşescu nu a avut datorii, în rest, toată lumea are datorii şi e bine să aibă, ca să pui banii în dezvoltare. Eu am spus că Primăria Capitalei nu mai are datorii curente, adică cum erau acele 165 de milioane către firma Otokar care ne-a făcut autobuzele. (…) Eu am spus că la sfârşitul anului 2023 nu există vreo persoană fizică sau juridică care să poată să vină să (poprească conturi – n.r.), aşa cum la început de mandat erau 3 miliarde de lei”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Antena 3.

El a explicat că ”datoriile, în ansamblul lor, sunt un fenomen normal” şi a spus că există o ”formalistică” a Ministerului Finanţelor Publice din cauza căreia Capitala apare ca având datorii curente.

”În aceşti 1,7 miliarde lei care pe formalistica Ministerului Finanţelor sunt datorii curente, sunt incluşi, de exemplu, suma de cam 400 de milioane de lei pe care o datorăm familiei Constanda, vechea istorie a Parcului Bordei. Însă noi avem un contract semnat cu familia Constanda în care s-au eşalonat aceşti 400 de milioane de lei pe 50 de luni şi noi ştim că în fiecare lună trebuie să plătim aproximativ 12 milioane de lei, deci nu 400 de milioane. În baza contractului pe care noi l-am semnat, datoriile există, numai că ele nu sunt curente, adică el nu poate veni, cum a venit în 2020, să ne blocheze conturile”, a explicat Nicuşor Dan.