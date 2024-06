Protecția Consumatorilor susține că a închis pista de ciclism special „Pumptrack” din Sectorul 1 pentru lipsa autorizației de funcționare și a altor documente

Pista de pumptrack deschisă duminică de Primăria Sectorului 1 a fost închisă de Protecția Consumatorilor la o zi de la inaugurare. Primarul Clotilde Armand a acuzat ANPC de sabotaj, iar instituția guvernamentală susține că a închis pista folosită de adolescenți pentru că ADP Sectorul 1 nu a putut prezenta documentele solicitate, plus alte nereguli care țin de informare și siguranță.

Pista a fost delimitată cu bandă de interzicere a accesului, au fost puse afișe de restricționare, iar Primăria Sectorului 1 a fost amendată cu 10.000 de lei, a răspuns ANPC la o întrebare pusă de G4Media.

Într-un comunicat transmis luni, 3 iunie, presei, Primăria Sectorului 1 din București acuza ANPC că ar „sabota” proiectele sale și că a suspendat „fără nicio justificare” accesul la pista inaugurată cu o zi înainte, în campanie electorală.

„Zeci de adolescenți care veniseră să practice sportul în aer liber au rupt banda de interzicere a accesului și continuă, la momentul transmiterii acestui comunicat, să se dea pe pista de pumptrack cu skateboard-uri, BMX-uri și role”, afirma Primăria Sectorului 1 în informarea de presă.

Într-un răspuns dat azi G4Media, Protecția Consumatorilor spune că în urma controlului efectuat de comisari la pista de pumptrack realizată de Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 1, în cartierul Pajura, s-au constatat următoarele abateri de la prevederile legale în vigoare:

– nu s-au putut prezenta:

• certificatul de conformitate emis de către producător

• raportul de încercări efectuate de către producător, la finalizarea pistei de pumptrack

• analiza de risc a pistei, emisă de către producător

• autorizația de funcționare,

• procesul verbal de recepție

dar și lipsa unor elemente legate de informare și siguranță:

– lipsa informării privind producătorul, anul de fabricație al pistei, categoriile de vârstă, înălțime, greutate (după caz)

– lipsa împrejmuirii spațiului de joacă/recreativ/sport/distracție extremă, deși, la data controlului, pista era utilizată de copii

– existența pericolului apariției unor eventuale accidente din cauza nerespectării limitelor de distanță față de copaci

– lipsa unui punct de prim ajutor, conform HG nr. 435/2010

– existența pericolului de intrare cu mijloace motorizate pe pistă, din cauza lipsei împrejmuirii

– lipsa informațiilor asupra faptului că pista are două trasee cu grad de dificultate diferit

– lipsa informațiilor despre deținătorul/administratorul/operatorul pistei – lipsa informațiilor despre standardul de fabricație/autorizație SR EN

– lipsa informațiilor despre numărul maxim de utilizatori permis în același timp

– afișaj necorespunzător (de ex: care să stipuleze că pentru utilizatorii sub 18 ani sunt responsabili părinții) interzis prin HG435/2010.

„Dat fiind neregulile constatate, comisarii CPC Sector 1 București au aplicat următoarele sancțiuni”, se mai spune în răspuns:

• amendă contravențională în valoare de 10.000 lei, pentru încălcarea art 7C lin.2 din OG nr. 21/1992

• oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficiențelor, conform art.55, alin.2, lit.d din OG nr. 21/1992.

Publicitate electorală

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza ieri că închiderea pistei este „un alt exemplu care o să vă facă o imagine mult mai clară despre cât de mic e Marcel Ciolacu”. ”Acțiunile guvernării împotriva primarilor USR au atins noi culmi ale abuzurilor. De această dată au pus ochii pe singura pistă profesionistă de pumptrack din sudul României, inaugurată în acest week-end, în cartierul Pajura. Au văzut marele succes pe care l-a avut în rândul copiilor și al pasionaților de sport și au intrat în panică. Așa că, în această dimineață, a trimis sinecuriștii plantați de PSD în fruntea ANPC să închidă fără nicio explicație pista de pumptrack”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

”Acest sabotaj a început încă de sâmbătă când, la sesizarea unui consilier local PSD, au încercat să închidă cele două bazine semi-olimpice de la Școala Gimnazială nr. 178 (Strada Dridu nr. 2) și de la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” (Strada Lainici nr. 4-8). Am avut controale repetate, de la Poliția Națională, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Direcția de Sănătate Publică. Suntem cu toate actele în regulă, nu au reușit să facă nimic. Marcele! Nu mai merge. Râd copiii de tine. Când de fugăresc cei mici înseamnă că deja ai pierdut tot”, a mai declarat Clotilde Armand.

În replică, PNL Sector 1 a susținut într-un comunicat că primarul Clotilde Armand ar fi inaugurat pista pumptrack și bazinele de înot de la Școala Gimnazială nr. 178 (strada Dridu nr. 2) și la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” nr. 175 (Strada Lainici nr. 4-8), ambele fără autorizație ISU.