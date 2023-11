Proiect transfrontalier bulgaro-român care va promova patrimoniul comun al culturii Hamangia

Municipalităţile Şabla, din Bulgaria, şi Cernavodă, din România, cooperează în vederea restaurării patrimoniului cultural comun, precum şi pentru promovarea produsului turistic comun „Hamangia – First Civilization of Old Europe”, au anunţat într-o conferinţă de presă autorii proiectului, informează BTA conform Agerpres.

Lansat în anul 2017, proiectul are un buget de 1.494.037,68 de euro, dintre care 85% sunt asiguraţi prin programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020.

Cele două municipalităţi au colaborat pentru îmbunătăţirea utilizării sustenabile a moştenirii culturale comune – cultura Hamangia din regiunea Dobrogea de pe ambele părţi ale graniţei – prin dezvoltarea unui produs turistic integrat, precum şi prin popularizarea şi administrarea acestuia în regim de colaborare. Produsul va include un traseu turstic comun şi servicii turistice inovatoare.

În cadrul conferinţei de presă a fost prezentată cultura Hamangia descoperită pe o insulă de pe Lacul Durankulak de profesoara Henrieta Todorova. Potrivit istoricului Ivan Vaysov, descoperirile arată că această cultură este mai veche decât Troia antică, iar aurul descoperit în timpul săpăturilor arheologice de pe insulă este mai vechi decât cel descoperit în necropola din Varna.

Primarul din Şabla, Mariyan Zhechev, a descris cultura Hamangia ca fiind un sit arheologic unic în Bulgaria şi unul dintre puţinele care arată felul în care trăiau strămoşii noştri în urmă cu 7.000 de ani. Acesta şi-a exprimat speranţa că situl va deveni mai popular în rândul turiştilor din perspectiva semnificaţiei sale culturale şi istorice pe plan global.