Proiect: Licitație de 138 de milioane de euro la Primăria Brașov: servicii de salubrizare și deszăpezire a străzilor din municipiu în viitorii 8 ani

Primăria Braşov urmează să lanseze o licitaţie pentru semnarea unui contract pe 8 ani cu o firmă care să se ocupe de salubrizarea străzilor din municipiu, anunță Bună Ziua Brașov.

Valoarea maximă a contractului este estimată la 690.336.399 lei, din care 61.248.803 lei în primul an, 67.128.689 lei în al doilea an, 73573043 lei în al treilea an, 80.636.055 lei în al patrulea an, 88.377.116 lei în anul 5, 96.861.320 lei în anul 6, 106.160.006 în anul 7 şi 116.351.367 lei în anul 8. Sumele reprezintă valorile maximale, iar creşterile de la un an la altul au fost stabilite luând în calcul o rată a inflaţiei de 9,6%.

Caietul de sarcini şi procedura de atribuire a contractului vor fi supuse aprobării Consiliului Local în şedinţa de plen de joi, apoi va fi demarată licitaţia.

Conform caietului de sarcini, pregătit pentru această licitaţie, firma care va obţine contractul va trebui, printre altele, să se ocupe de măturarea manuală sau mecanică a străzilor şi trotuarelor, să cureţe rigolele, să stropească drumurile, să ridice deşeurile de la coşurile de gunoi stradale, să întreţină zonele verzi.