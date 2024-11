Producătorii ucraineni de drone au renunțat la dependența de China pentru baterii / Cum s-a adaptat economia Ucrainei / ”Ne-am dat seama că trebuie să fabricăm baterii de bună calitate”

Creșterea în importanță a dronelor în teatrele de război moderne a introdus necesitatea pentru o resursă neașteptată: bateriile, a căror importanță pe piața mondială a devenit un subiect de dezbatere în ultimele luni, în contextul războiului din Ucraina.

Quadcopterele de recunoaștere cu o jumătate de oră de zbor necesită o rezervă constantă de baterii proaspăt reîncărcate pentru a continua să funcționeze. Dronele bombardier consumă cantități similare. Dronele FPV sunt livrate cu baterii care cântăresc mai mult decât dronele însele, scrie revista Forbes.

Majoritatea bateriilor pentru drone sunt fabricate în China, motiv pentru care guvernul chinez a putut întrerupe luna trecută aprovizionarea cu baterii a producătorului american de drone militare Skydio – cel mai mare producător de drone din Statele Unite, de altfel.

Directorul executiv al Skydio, Adam Bry, a asigurat clienții că vor găsi rapid o sursă alternativă, dar a avertizat că, în următoarele câteva luni, bateriile Skydio X10 vor fi raționalizate – una pentru fiecare dronă. Armata SUA, care utilizează X10 în rolul de recunoaștere pe distanțe scurte, se aștepta probabil la o aprovizionare regulată cu piese de schimb, pentru o dronă certificată „Blue sUAS” provenită de la furnizori siguri.

În acest context, Bry a emis și un avertisment despre importanța bateriilor pe plan mondial și despre dominanța Chinei asupra acestei industrii:

„Acesta este un moment de clarificare pentru industria dronelor”, a scris Bry într-o notă către clienți, obținută de Financial Times. „Dacă a existat vreodată vreo îndoială, această acțiune arată clar că guvernul chinez va folosi lanțurile de aprovizionare ca pe o armă pentru a-și promova interesele în detrimentul intereselor noastre”.

„Aceasta este o încercare de a elimina principala companie americană de drone și de a adânci dependența lumii de furnizorii chinezi de drone”, a adăugat el.

Producătorii ucraineni de drone se confruntă cu îngrijorări similare, dar aceștia au arătat deja că există modalități de a renunța la dependența de furnizorii chinezi.

Noțiuni de bază despre acumulatori

Desfaceți o baterie de dronă și veți găsi un bloc împachetat care conține baterii mai mici. Bateriile mari, de la laptopuri la unelte electrice, până la biciclete electrice și baterii EV, sunt toate asamblate dintr-un număr variabil de celule standard nu cu mult mai mari decât o baterie AA obișnuită.

Aceste celule sunt descrise prin dimensiunea lor, astfel încât o celulă 18650 este o unitate cilindrică cu diametrul de aproximativ 18 milimetri și înălțimea de 65 de milimetri, în timp ce o celulă 2170 are diametrul de 21 mm și înălțimea de 70 mm.

O baterie tipică de laptop va conține șase celule litiu-ion 18650. Pachetul de baterii pentru un Tesla Model 3 Long Range fabricat înainte de 2018 conține celule de tip 2170, nu mai puțin de 4 416 dintre ele.

Deși nu toate celulele sunt create la fel, acestea sunt, în esență, produse de bază fabricate cu miliardele. Acestea sunt fabricate în principal de mari jucători din Orientul Îndepărtat; China domină, dar nu deține monopolul. Sunt disponibile și alte surse.

Cel mai mare producător de baterii după capacitate este compania chineză CATL, care produce 132 GWH de celule în fiecare an. Următorii doi sunt sud-coreenii de la LG (93 GWH) și japonezii de la Panasonic (60 GWH), iar alte două companii coreene, Samsung și SK, se află în top zece.

În teorie, un client care dorește să construiască propriile baterii pentru drone trebuie să obțină celule de calitate de la un furnizor de încredere și să le asambleze în pachete de baterii. Și asta este exact ceea ce face de ceva timp producătorul ucrainean de drone Wild Hornets, explică Forbes.

Război pe baterii

Un videoclip pe social media explică procesul Wild Hornets. Blocurile de bază pentru pachetele sale de baterii sunt Samsung 50S, care sunt optimizate pentru aplicații de mare putere și au o capacitate respectabilă de 5000 mAH.

Celulele sunt dispuse în blocuri de 12 într-o unitate 6s2p (adică 6 rânduri de 2 baterii) sau 18 în configurație 6s3p (6 rânduri de 3). Acestea sunt conectate cu benzi metalice și cabluri de cupru de 0,25 mm – „nu economisim”, spune prezentatorul în videoclip – sudate prin puncte. Sudarea prin puncte este mai costisitoare decât lipirea, dar mai fiabilă. Unitatea finalizată este apoi ambalată în siguranță cu mai multe straturi de plastic rezistent.

Deși vă puteți face propriile baterii acasă (explicații aici), nu este un proiect pentru începători. Wild Hornets, care a acumulat competențe, procese și echipamente pentru asamblarea dronelor pe scară largă, pare să stăpânească tehnica.

Rezultatul final costă în total 65 de dolari pentru bateriile mici și 90 de dolari pentru cele mari, similar cu bateriile dronelor comerciale. Ceea ce contează însă este calitatea și fiabilitatea produsului, care este literalmente o chestiune de viață și de moarte. Pentru asta merită să plătești în plus.

„În urmă cu un an am cumpărat baterii de la alți producători, dar nu am primit întotdeauna un feedback bun”, a declarat prezentatorul video. „Fără o baterie bună, tot restul este irosit. Ne-am dat seama că trebuie să fabricăm baterii de bună calitate.”

Produsele de marcă proprie Wild Hornet rezolvă probleme precum defectarea bateriilor în timp ce drona se află încă deasupra liniilor ucrainene sau o unitate de calitate inferioară care se descarcă înainte de a-și atinge ținta.

Asigurarea lanțului de aprovizionare

După cum arată Wild Hornets, producția locală de baterii pentru drone este posibilă chiar și pentru un grup mic care se bazează pe strângerea de fonduri pentru producția sa. Grupul a întreprins, de asemenea, provocări mai complexe, cum ar fi fabricarea controlorilor de zbor, „creierul” dronelor, pe o linie de producție robotizată.

Și alți producători ucraineni au găsit modalități similare de a se elibera de un lanț de aprovizionare care este adesea dominat de producătorii chinezi. Atlas Dynamics susține că produce singură toate componentele dronelor sale, inclusiv camerele de termoviziune. După aproape trei ani de război, producătorii ucraineni învață să fie din ce în ce mai autosuficienți. Cu un obiectiv de a produce peste 1,5 milioane de drone în acest an, aceștia nu se pot baza pe furnizorii internaționali pentru a-și satisface nevoile.

Între timp, Rusia este încă foarte dependentă de electronicele importate. Aceasta include unele de la companii americane, inclusiv Texas Instruments, potrivit unui raport al Școlii de Economie din Kiev.

Armata americană cumpără în prezent drone mici, precum SRR, cu sutele, mai degrabă decât cu miile; armata achiziționează 918 drone în bugetul din acest an. Prin comparație, armata ucraineană pierde în jur de 10.000 de drone lunar, conform estimărilor din august 2023 citate de European Council for Foreign Relaions – fapt care evidențiază faptul că dronele joacă un rol fără precedent în conflictul din Ucraina, punctează ECFR.. Cea mai recentă mișcare a Chinei ar trebui să fie un semnal de alarmă dacă Statele Unite vor să se apropie vreodată de scara de producție de drone pe care Ucraina a atins-o deja, punctează Forbes.

Importanța dronelor pe câmpul de luptă și adevărata cursă a înarmărilor dintre forțele ucrainene și celel rusești în această privință a devenit un adevărat subiect de interes pentru analiștii militari. Chiar popularitatea acestor tipuri de drone mici și relativ ieftine produse de companii precum Wild Hornets și Atlas Dynamics este rezultatul direct al evoluției conflictului.

Majoritatea analiștilor militari se așteptau ca Rusia, cu puterea sa aeriană superioară, să preia rapid controlul asupra spațiului aerian disputat la începutul conflictului. Dar, în mod surprinzător, apărarea Ucrainei, consolidată ulterior de sistemele occidentale, a fost capabilă să respingă și să descurajeze avioanele rusești să efectueze lovituri aproape de frontieră și transfrontaliere, explică Council of Foreign Relations. În acest stadiu al războiului, forțele ucrainene puteau folosi drone de dimensiuni mai mari, precum Bayraktar TB2, de fabricație turcească.

Pe măsură ce superioritatea aeriană a Rusiei a devenit din ce în ce în ce mai pronunțată, folosirea acestor drone de către ucraineni a devenit tot mai dificilă – forțele ucrainene au fost forțate să se adapteze și să folosească drone mai mici, iar această nouă strategie a avut consecințe, atât militare cât și economice, importante: în timp ce dronele mai mari sunt încă folosite pentru activități de recunoaștere, cele mai mici permit forțelor ucrainene să efectueze lovituri de mare precizie, deoarece sunt mai puțin vulnerabile la sistemele rusești de apărare aeriană.

Pe plan civil, ucrainenii au reorientat aspecte semnificative ale economiei lor naționale pentru a sprijini noul lanț de aprovizionare cu drone, sporindu-și capacitățile de fabricare a dronelor prin parteneriate public-privat. În urmă cu un an, Ucraina avea șapte producători interni de drone, iar acum are cel puțin optzeci.

Nimic nu este sigur într-un conflict atât de volatil, însă cele mai recente analize în domeniul, precum cea realizată de think thank-ul independent Centre for International Governance Innovation sugerează că evoluția acestor tehnologii ar putea schimba în mod radical modul în care se desfășoară conflictele militare moderne, motiv pentru care inclusiv armata SUA începe să le evalueze potențialul, transmite NPR.

