Procuror versus infractor: Kamala Harris ar putea opta pentru o strategie de campanie care să pună în contrast trecutul său de procuror cu procesele lui Donald Trump

Kamala Harris și-a petrecut mult mai mult din viață ca procuror decât ca senator sau vicepreședinte – și exact așa și-ar putea construi campania împotriva lui Donald Trump, potrivit CNN.

Peste o duzină de consilieri și aliați apropiați au declarat pentru CNN că ei cred că candidatura ei se va baza foarte mult pe experiența sa de procuror.

Este simplu, spun ei: procuror versus infractor.

Strategia va fi o revenire la cadrul „procuror la președinție” al campaniei sale din 2020, care a inclus sloganul său preluat din zilele în care a fost un tânăr procuror adjunct: „Kamala Harris, pentru oameni”. Iar în acest an Trump a fost găsit vinovat într-un proces de spălare de bani în New York și se confruntă cu alte două cazuri penale legate de subminarea alegerilor din 2020.

Consilierii cred că aceasta este o modalitate nu doar de a scoate în evidență propria poveste de viață, ci și de a o face să pară că luptă pentru americani, în timp ce Trump încearcă să lupte pe sine. Este, de asemenea, o strategie de a scoate în evidență atribute precum puterea, inteligența și duritatea, care fac parte din calitatea de procuror, dar care pot fi și ale unui comandant suprem.

Susținătorii ei sunt nerăbdători să o vadă făcând asta.

„Ca fost procuror, vicepreședintele Harris are multă experiență în tragerea la răspundere a infractorilor condamnați”, a declarat senatorul de Massachusetts Elizabeth Warren, o fostă adversară primară în cursa democrată din 2020, care a susținut-o rapid pe Harris după aflarea veștii despre decizia lui Biden. „A luptat în numele femeilor abuzate. A fost în tranșee împotriva băncilor gigantice. A fost în mijlocul luptelor în fiecare zi ca procuror și apoi procuror general în California”.

Warren a precizat că a cunoscut-o pe Harris înainte ca ambele să ajungă în Senat, când ea înființa Biroul de protecție financiară a consumatorilor, iar procurorul general din California de atunci se lupta cu marile bănci din cauza crizei ipotecare.

„Este o juxtapunere atât de frumoasă”, a declarat Mini Timmaraju, președinte al Reproductive Freedom for All. „Toată cariera ei s-a ocupat de cazuri dificile și de personaje dificile precum Donald Trump. Reputația ei a crescut datorită succesului de a-i închide pe cei răi. Iar acum are șansa de a-l înlătura pentru totdeauna pe cel mai rău om.”

În timpul unei opriri în Fayetteville, Carolina de Nord, săptămâna trecută – când Harris încă apăra public candidatura lui Biden – ea a testat câteva dintre replici.

„După cum mulți dintre voi știți, sunt un fost procuror. Așadar, să ne uităm la fapte, bine?”, a spus ea, în timp ce compara rezultatele lui Biden cu cele ale lui Trump în ceea ce privește susținerea locurilor de muncă în industria prelucrătoare, sprijinirea persoanelor în vârstă, protejarea Obamacare și reducerea inflației.

Harris a declarat că această abordare include învinuirea directă a lui Trump pentru anularea hotărârii Roe v. Wade și restricțiile privind avortul la nivel de stat care au urmat.

„Ea a urmărit penal prădătorii sexuali. El este unul dintre ei”, spune una dintre persoanele implicate în construirea strategiei de campanie. „El este controlat de marile bănci. Ea este procurorul general care a învins cele mai mari bănci din America și le-a obligat să plătească proprietarilor de locuințe 18 miliarde de dolari.”

În timpul campaniei din 2020, atacată de progresiștii care spuneau că a fost prea dură cu criminalitatea, Harris a abandonat curând această abordare la îndemnul surorii sale mai mici, Maya, fost oficial ACLU și consilier al lui Hillary Clinton, care este extrem de apropiată de vicepreședinte atât personal, cât și în calitate de consilier.

O parte din motivul pentru care Biden a decis să candideze din nou a fost, în primul rând, reticența sa față de debutul cu probleme al lui Harris în marea politică, iar rezerva sa cu privire la posibilitatea ca ea să câștige a fost un subiect central de discuție în timp ce încerca să se mențină în cursa cu Trump, au declarat pentru CNN persoane familiare cu conversațiile.

O parte din frustrarea oamenilor apropiați de Harris timp de ani de zile a fost că Biden și unii dintre consilierii săi de top nu au făcut suficient pentru a ajuta la promovarea femeii pe care a ales-o drept candidat la funcția de vicepreședinte, păstrând lumina reflectoarelor concentrată pe el. Dar o parte din ceea ce Harris a încercat să facă în timp ce își revenea după un început dificil a fost să se pregătească pentru o zi care știa că ar fi putut veni în orice moment, spun oamenii care au vorbit cu ea.

„A fost întotdeauna pregătită, din momentul în care a acceptat să fie partenera lui. A fost clar că el este mai în vârstă și ar putea să nu termine două mandate”, a declarat Eleni Kounalakis, guvernator adjunct al Californiei și prietenă de ani de zile a lui Harris. „Ea a știut întotdeauna că acest moment ar putea veni. Și s-a pregătit – foarte discret, foarte deliberat, din respect pentru țara noastră.”

Una dintre cele mai importante sarcini care o așteaptă va fi probabil verificarea și alegerea foarte rapidă a unui candidat pentru funcția de vicepre1edinte. Doar în ultima săptămână de campanie, ea a apărut cu trei dintre cele mai mediatizate posibilități: Josh Shapiro, guvernatorul Pennsylvaniei, Roy Cooper, guvernatorul Carolinei de Nord și Pete Buttigieg, ministrul transporturilor.

Printre alte persoane discutate se numără guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, și senatorul de Arizona, Mark Kelly.

Harris este jumătate jamaicană, jumătate indiană și este căsătorită cu un bărbat evreu.

Apropiații lui Harris se pregătesc pentru atacuri violente, dar și pentru posibilitatea ca aceasta să se confrunte cu rasismul și sexismul.

Aceștia se bazează, de asemenea, pe candidatura lui Harris pentru a provoca o explozie masivă de entuziasm din partea bazei electorale.

Nimeni nu știe însă cum va reacționa majoritatea alegătorilor, și chiar și în sondajele care arată că stă mai bine decât Biden, ea este încă în urma lui Trump.

Laphonza Butler, o altă prietenă de lungă durată care acum este senator de California, a declarat pentru CNN că este de părere că atât experiența lui Harris ca vicepreședinte, cât și problemele juridice ale lui Trump fac ca situația să fie foarte diferită față de ultima campanie.

„La fel ca un procuror, ea își va cunoaște cazul în amănunt. Va avea faptele și martorii pregătiți și se va adresa juriului, poporului american”, a declarat Butler pentru CNN.

Un democrat din Camera Reprezentanților dintr-un stat în care Trump a câștigat în 2020 a îndemnat-o pe Harris să nu se supună unora dintre ideile „woke” care, în opinia sa, au dominat partidul în ultimii ani.