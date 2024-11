Probleme în paradis pentru granzii Europei: Nu este totul roz pentru „Los Blancos”/ Arsenal, turbulențe în drumul spre mult așteptatul titlu Premier League / Zguduită instituțional, Man City are o viață amară fără Balonul de Aur

Poate că nu mulți se așteptau la un început problematic de sezon pentru protagonistele fotbalului european din ultimii ani: Real Madrid, Manchester City și Arsenal.

Îndepărtați de lider în campionat, „tunarii” trec printr-un nor cenușiu în drumul lor spre mult așteptatul titlu, în timp ce „cetățenii”, afectați de probleme și schimbări instituționale, nu mai sunt echipa care genera frică adversarilor sezonul trecut, mai ales din cauza absenței lui Rodri, câștigător al Balonului de Aur.

Nici „Regina Europei” nu o duce mai bine. Real Madrid suferă vizibil, mai ales că, înainte de startul sezonului, așteptările au fost ridicate până la cer de aducerea vedetei franceze, Kylian Mbappé.

Mașinăria de fotbal Real Madrid are probleme la motor

Surpriza cea mai mare dintre cei trei protagoniști este Real Madrid, care nu a performat deloc la nivelul așteptărilor fanilor de la începutul sezonului. Meciuri inconstante cu echipe de la jumătatea clasamentului în La Liga (vezi remizele cu Las Palmas, Mallorca sau chiar victoria cu Alaves), înfrângerea cu Lille în Liga Campionilor, iar acum cu Milan pe Bernabeu, dar, mai ales, usturătorul eșec în El Clasico, tot pe teren propriu, cu Barcelona.

În prezent, campioana Spaniei se află pe locul doi în La Liga, la nouă puncte în spatele rivalilor de la Barcelona, dar cu un meci în minus, și pe locul 18 la jumătatea fazei grupelor din Champions League, cu 6 puncte din 12 posibile.

În ultimele două meciuri acasă, Los Blancos au înregistrat două înfrângeri, în care au încasat șapte goluri (0-4 cu Barcelona și 1-3 cu AC Milan). Aceștia nu mai pierduseră de două ori la rând pe teren propriu din 2021, atunci când Bernabeu era în renovare, iar meciurile de acasă ale madrilenilor se jucau pe stadionul Alfredo di Stéfano. De asemenea, Real nu mai primise șapte goluri într-un interval de două meciuri consecutive din 2019, de la o confruntare amicală cu Atletico Madrid, terminată 3-7 pentru cei din urmă.

⚪️ Real Madrid’s Emilio Butragueño: “We have to admit that we are not in a great moment”. “Now is when we have to be with the players. We have to remain calm when the situation is not ideal”. pic.twitter.com/MpCILEyx2i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024

„Regina Europei” este acum de nerecunoscut. La un mecanism care a funcționat perfect sezonul trecut s-a adăugat în vară o piesă de valoare, unul dintre cei mai buni jucători din lume la momentul semnării sale, Kylian Mbappé. Totuși, odată cu venirea lui Mbappé, un nou atu ofensiv, Realul a pierdut inima mecanismului său, pe Toni Kroos, care s-a retras. Neamțul însemna pentru echipă fotbalistul de legătură și coordonatorul de la mijlocul terenului, acel veteran care, alături de Modric, asigura buna funcționare a mașinăriei de fotbal numită Real Madrid sezonul trecut.

Acum, fără Toni Kroos, rezultatele sunt evidente: mingea nu are o transmisie satisfăcătoare între linia de mijloc și cea ofensivă, iar prezența lui Modric, sporadică din cauza vârstei, nu mai poate destabiliza constant adversarii prin pasele sale către atacanții ultra-rapizi.

În atac, noua achiziție nu a dat lumea pe spate prin performanțele sale, dar nici nu a dezamăgit. Mbappé este golgheterul Realului în La Liga și încă reprezintă un pericol pentru orice echipă, indiferent de numele acesteia. Problema sa constă în poziția în care joacă în prezent, pe care încă nu o stăpânește bine.

Francezul are deseori tendința de a invada spațiul lui Vinicius, în poziția sa naturală (aripă stânga). Rolul de atacant central nu i-a adus succes nici în El Clasico, când a fost prins de opt ori în offside de apărarea adversă, fiind subiectul multor glume pe internet. În completarea trio-ului ofensiv ar fi brazilianul Rodrygo, deși este poziționat ca aripă dreapta, dar poziția sa naturală este tot în stânga. Acest trio din față reprezintă pentru Ancelotti o sabie cu două tăișuri, care, până acum, a fost folosită împotriva sa.

„Bomboana de pe colivă” a venit odată cu accidentarea lui Dani Carvajal, om de bază pentru succesele lui Real Madrid din sezonul trecut și pentru naționala Spaniei, mai ales la Campionatul European 2024. Spaniolul a ocupat locul patru la Balonul de Aur și a fost decisiv chiar în finala Champions League din sezonul 2023/2024, când a marcat golul de deschidere împotriva lui Dortmund. Căpitanul Los Blancos va absenta aproximativ un an, iar conducerea clubului este în căutarea unui nou fundaș dreapta.

Pe ideea că în fotbal memoria e scurtă, nici Carlo Ancelotti nu este ferit de posibile schimbări la club dacă echipa continuă în aceeași direcție, chiar dacă declarațiile sale sunt în continuare pozitive. Deși a câștigat aproape tot ce era de câștigat cu Los Blancos, poziția italianului este amenințată de venirea în vară a lui Xabi Alonso, antrenorul celor de la Bayer Leverkusen, subiect tot mai discutat în presă.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “We don’t run enough? Last year we also didn’t run a lot, and we won the Champions League”. pic.twitter.com/26O4SixxMP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2024

Formarea unor „Galacticos 2.0” pare, până acum, să aibă aceeași soartă ca prima echipă din era Florentino Perez, plină de nume mari (Figo, Zidane, Raul, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos), dar care nu a reușit să distrugă totul în cale, așa cum se creaseră multe așteptări

Arsenal, departe de obiective

Arsenal are un început sub standardele propuse, mai ales în Premier League, unde ocupă locul cinci după zece partide, la șapte puncte de liderul Liverpool, cu care a remizat în weekend. Deși în Anglia se poate întâmpla orice și mai este mult până la finalul campionatului, fiecare punct pierdut reprezintă un avantaj pentru adversari, în acest caz „cormoranii”, care merg ceas sub comanda lui Arne Slot.

Înfrângerea cu Inter de miercuri seară în Champions League a accentuat rănile deschise de ultimele rezultate și, mai ales, de anunțul plecării directorului sportiv, Edu Gaspar, alături de care Arteta a început construcția acestei echipe în 2019.

🚨 Arsenal director Edu Gaspar, set to leave the club — @SamiMokbel81_DM reports. Brazilian director has been crucial part of the project, pivotal to rebuild the squad with Mikel Arteta. pic.twitter.com/mHoiwfqz0a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2024

În Liga Campionilor, „tunarii” nu arată neapărat rău, cu 7 puncte din 12 posibile și un loc 12 la jumătatea fazei grupelor, dar programul poate fi înșelător din cauza densității sale.

Arsenal a pierdut trei din ultimele șase meciuri în toate competițiile (celelalte rezultate: două victorii și un egal), la fel de multe ca în ultimele lor 32 de meciuri anterioare (24 de victorii, 5 egaluri, 3 înfrângeri), potrivit Sky sports. De asemenea, „tunarii” au pierdut mai multe meciuri consecutive în deplasare pentru prima dată din noiembrie 2023.

Arsenal este fără victorie în ultimele cinci meciuri disputate în deplasare în Liga Campionilor (2 remize și 3 înfrângeri), ceea ce reprezintă cea mai lungă serie fără victorie în deplasare în această competiție din februarie 2005 (tot 5). În plus, nu au reușit să înscrie deloc în ultimele patru astfel de meciuri în deplasare.

Rămâne de văzut cum se va descurca Arsenal, după o perioadă de uitat, mai ales că următoarele meciuri vor fi împotriva unor adversari dificili: Chelsea în deplasare, Nottingham Forest (surpriza Premier League) acasă și Sporting Lisabona, în deplasare, în Liga Campionilor.

Pe ultima parte din Premier League ne-am obișnuit cu două nume la valsul final: Man City și Arsenal. Până acum, proverbul „Când doi se bat, al treilea câștigă” pare să fie cât se poate de potrivit, cu un Liverpool care amenință această tradiție stabilită de celelalte două.

Man City, probleme și dincolo de teren

Cu Manchester City ne-am obișnuit să fie una dintre cele mai bune echipe din lume an de an, dar acest sezon ar putea fi diferit. Fotbalul practicat de City recent nu pare prea convingător, iar la nivel instituțional apar probleme după probleme.

Principala povară pentru Man City este „procesul secolului” dintre campioana Angliei și Premier League (detalii aici). În fața „cetățenilor” există 115 capete de acuzare, iar posibilele sancțiuni nu sună deloc bine pentru un club de o asemenea anvergură.

O altă dilemă instituțională este plecarea directorului sportiv Txiki Begiristain, situație similară cu cea de la Arsenal. Begiristain, o figură centrală și prieten apropiat al lui Pep Guardiola încă de la Barcelona, a anunțat că nu va continua la Man City din sezonul următor.

🚨🔵 Manchester City director of football Txiki Begiristain will leave the club in 2025, as planned long time ago. The decision was already well known at the club, Pep Guardiola included as @David_Ornstein reports. Begiristain will take some sabbatical time, he’s NOT retiring. pic.twitter.com/CHsrzlIish — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2024

Pep Guardiola a declarat că o parte din el va părăsi clubul odată cu Begiristain și a făcut comentarii ambigue când a fost întrebat despre viitorul său la club după acest sezon.

Înlocuitorul lui Begiristain va fi Hugo Viana, directorul sportiv de la Sporting Lisabona, cel care a ridicat clubul portughez la un nivel impresionant alături de Ruben Amorim.

Această tranziție pare să fi fost oglindită pe teren în înfrângerea suferită de City în fața lui Sporting Lisabona în ultima etapă de UCL, scor 4-1, un rezultat care sugerează că problemele din culise afectează spectacolul de pe scenă. Meciul a oprit recorduri vechi din 2016 ale Campioanei Angliei. Ofensiva prolifică a „cetățenilor” nu a mai fost la același nivel în ultimele meciuri: o victorie chinuită de 1-0 împotriva Southampton pe teren propriu și înfrângeri în deplasare, 2-1 cu Spurs în EFL Cup și 2-1 cu Bournemouth în Premier League.

🔵📉 Manchester City have lost three matches in a row for the first time since April 2018. City also conceded four goals in Champions League for the first time since October 2016, 4-0 vs FC Barcelona. pic.twitter.com/53nIXQUGv2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024

În plus, absența recentului câștigător al Balonului de Aur, Rodri, afectează echipa, fiind un adevărat stâlp de susținere în sistemul lui Guardiola. Accidentarea sa gravă, asemănătoare cu cea a lui Carvajal, îl va ține departe de teren timp de un an, lucru ce a a avut mereu un impact negativ asupra performanței echipei.

Rodri’s injury could have a big impact on the Premier League title race. 🥶 Man City’s stats since 2019/2020 in all competitions: WITH RODRI:

✅ 73% wins

❌ 11% losses WITHOUT RODRI:

✅ 64% wins

❌ 24% losses [📊 @BBCSport] pic.twitter.com/U4CQN81Eli — Football Hall Of Fame (@Football_H_O_F) September 24, 2024