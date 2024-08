Primul test pentru depistarea la domiciliu a infecției cu sifilis, autorizat în SUA, pe fondul creșterii numărului de îmbolnăviri

FDA, autoritatea de reglementare în domeniul sănătăţii din SUA, autorizează primul test de sifilis la domiciliu fără prescripție medicală, având în vedere creșterea numărului de cazuri. Până acum, persoanele care suspectau că au această infecție cu transmitere sexuală trebuiau să meargă la medic pentru a fi testate.

Cu noul test al companiei de biotehnologie NOWDiagnostics, utilizatorul va avea nevoie de doar 15 minute și de o singură picătură de sânge pentru a determina dacă are sifilis, transmite CNN.

Cu toate acestea, testul este doar un prim pas dacă cineva suspectează că are boala, spune FDA. În cazul în care rezultatul testului de acasă este pozitiv, persoana este sfătuită să meargă la un medic pentru teste suplimentare care să confirme diagnosticul.

Compania a declarat că testul va fi disponibil în a doua jumătate a anului 2024 și se așteaptă să coste 29,98 dolari.

„Continuăm să vedem progrese în ceea ce privește testele, în special testele pentru infecțiile cu transmitere sexuală, care pot oferi pacienților mai multe informații despre sănătatea lor, din intimitatea propriei case”, a declarat Dr. Michelle Tarver, director interimar al Centrului pentru Dispozitive și Sănătate Radiologică al FDA, într-un comunicat de presă.

„Accesul la testele la domiciliu poate contribui la creșterea screeningului inițial pentru sifilis, inclusiv la persoanele care pot fi reticente în a-și consulta furnizorul de servicii medicale cu privire la o posibilă expunere la infecții cu transmitere sexuală. Acest lucru poate duce la creșterea testelor de laborator pentru a confirma diagnosticul, ceea ce poate duce la creșterea tratamentului și la reducerea răspândirii infecției.”

Sifilisul a fost aproape eliminat în anii 1990, dar numărul persoanelor testate pozitiv în Statele Unite a crescut dramatic în ultimele câteva decenii.

Cazurile au crescut cu 80% între 2018 și 2022, inclusiv în rândul nou-născuților, conform celor mai recente date ale Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Numai cazurile la nou-născuți au fost de peste 10 ori mai mari în 2022 decât cu un deceniu înainte. În 2022, au fost raportate mai mult de 207.000 de cazuri totale de sifilis, cel mai mare număr din anii 1950, potrivit CDC.

Sifilisul este o infecție bacteriană care poate părea minoră la început. În prima etapă, persoanele pot observa o rană pe organele genitale sau anus. De obicei, rana se poate vindeca singură, dar tratamentul cu antibiotice este totuși necesar pentru a preveni agravarea infecției. În stadiile sale finale, sifilisul poate provoca orbire, surditate, leziuni cerebrale și cardiace dacă nu este tratat. O persoană însărcinată care face o infecție poate pierde sarcina sau poate transmite infecția la copil și poate da naștere unui copil cu probleme medicale pe viață.

Noul test a primit autorizația FDA după ce compania a prezentat date din studiile clinice care arată că testul First To Know Syphilis a identificat un specimen pozitiv în 93,4% din cazuri. Studiile au arătat, de asemenea, că este ușor pentru persoanele fără pregătire medicală să utilizeze testul.

NOWDiagnostics a declarat că speră că testul său va avea un impact semnificativ asupra sănătății publice și va contribui la îmbunătățirea accesului la depistarea și tratamentul în timp util, în special în contextul creșterii numărului de cazuri în rândul populațiilor slab deservite.