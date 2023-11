Primul parc de retail AFI Europe din România a fost deschis la Arad / Investiție de peste 35 de milioane de euro și peste 2.000 de locuri de muncă nou create

Peste 2.000 de locuri de muncă au fost create in Arad, o dată cu investiția in primul parc de retail din România al companiei AFI Europe, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Noul centru comercial are o suprafață închiriabilă de aproximativ 30.000 mp și 950 de locuri de parcare supraterane. Deschiderea oficială a parcului de retail a avut loc miercuri seară.

Europe, Avi Barzilay, care a venit din Israel pentru inaugurarea de la Arad

“30-35 de milioane de euro investiția, fără teren. Terenul l-am cumpărat in 2007. Acesta este primul nostru parc de retail in România. După cum știți, în București, Ploiești și Brașov avem malluuri, dar acesta este primul nostru parc de retail. Sper ca va fi un succes. Mixul de magazine, mărimea magazinelor și faptul că oferim locuri de parcare chiar in centrul orașului, acestea cred că sunt cheia succesului pentru acest centru. Pentru anii următori, mai pregătim câteva asemnea centre in România”, spune Directorul AFI Properties / AFI Europe, Avi Barzilay.

Centrul comercial este deschis pe terenul fostei fabrici de mobilă din oraș, teren care, după demolarea fabricii, a intrat în degradare.