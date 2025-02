Primarul unui oraș din Sibiu: Funcționarii au voie, o dată pe lună, să spună: Astăzi nu vreau să fac nimic! / Le-a fost creată o cameră de recreere / ”Un inspector nu câștigă mai mult de 4.000 de lei și lucrează cu proiecte de zeci de milioane”

Primarul orașului Agnita din județul Sibiu, Alin Schiau-Gull, susține că le permite angajaților să nu facă nimic la serviciu, o zi pe lună, pentru a-I motiva, anunță Turnul Sfatului.

Salariile în primăria Agnita sunt între 3 și 5.500 de lei, motiv pentru care primarul spune că trebuie să vină cu diverse metode ca să-și motiveze colegii.

”Dacă ar fi să vorbim despre rentabilitate proiect-salariu, imaginati-vă că un inspector grad I, grad II, nu câștigă mai mult de 4.000 de lei și lucrează cu proiecte de zeci de milioane. Am încercat, cumva, să creez un spirit de echipă. Am înțeles că scopul meu principal este să creez o echipă care să lucreze pentru binele comunității. Cumva, rolul meu este de a motiva această echipă, de a o face să se simtă motivată. Prin diferite metode. Vă dau un exemplu care, bineînțeles, nu este scris în contract: o dată pe lună un angajat poate să-mi spună: astăzi nu vreau să fac nimic!. În plus, am amenajat o cameră unde se pot relaxa câteva minute pe zi, cumva în momentele de tensiune să ai unde să te duci să te relaxezi 10-15 minute, timpul necesar să te destinzi”, a declarat primarul.