Primarul Sibiului renunță la aplicarea unui regulament de închiriere a locurilor de parcare în oraș pentru că nu crede că sibienii mai au bani / ”Situația economică pentru fiecare familie este destul de dificilă”

Pus în dezbatere publică acum doi ani după o consultanță plătită cu 32.000 de euro, regulamentul referitor la parcările din zonele de blocuri ale Sibiului a fost abandonat. Motivul: sibienii nu mai au bani, anunță Turnul Sfatului.

Haosul din zonele de blocuri ale Sibiului, generat de aglomerarea mașinilor parcate, va continua pe termen nedefinit. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a arătat că a decis amânarea implementării unui regulament în baza căruia locurile de parcare să poată fi rezervate considerând că sibienii au probleme cu banii.

„Regulamentul este în stand-by pentru că noi am considerat că situația economică pentru fiecare familie este destul de dificilă. Noi, dacă facem acel regulament, vor trebui să plătească o taxă, plus investiția pe care ar trebui să o facem pentru asigurarea locurilor de parcare. Deci nu este cel mai bun moment”, a răspuns Astrid Fodor unei întrebări adresată pe acest subiect.

Regulamentul pentru parcările în zonele de blocuri din Sibiu a fost pus în consultare publică în octombrie 2023: propunea, în principal, crearea posibilității de a rezerva un loc de parcare în apropierea casei, pentru 24 de ore din 24, contra sumei de 100 de lei pe lună. Cei care nu doreau un astfel de abonament ar mai fi putut parca pe locurile rămase nerezervate. Regulamentul a stârnit ample dezbateri în rândul sibienilor, iar primăria a promis că le va avea pe toate în vedere.