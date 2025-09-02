G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Primarul sectorului 3 din București: Eliberăm o parte din posturile de funcţionari…

FOTO: Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, la inaugurarea pasajului rutier la ieșirea pe A2, aprilie 2022/ Sursa: „I love S3”, comunitate Facebook

Primarul sectorului 3 din București: Eliberăm o parte din posturile de funcţionari / Facem loc pentru angajaţi contractuali

Articole2 Sep 0 comentarii

Primăria Sectorului 3 începe un proces de reorganizare, edilul Robert Negoiţă precizând că administraţia publică locală este supradimensionată, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis marţi, în prezent, instituţia are 750 de angajaţi, dintre care peste 350 sunt contractuali – muncitori care contribuie zilnic la buna funcţionare a Sectorului 3, prin lucrări de drumuri, marcaje rutiere, reparaţii în şcoli, prefabricate, reparaţii diverse la şcoli.

„Nu ar trebui să tăiem din aceste posturi contractuale. Dacă s-ar întâmpla aşa ceva, toate aceste lucrări ne-ar costa mai mult decât dublu, pentru că ar trebui să angajăm firme private”, a declarat Robert Negoiţă.

Primarul Sectorului 3 a explicat că reorganizarea vizează în special aparatul funcţionarilor publici, numărul acestora fiind deja mai mic decât cel al muncitorilor.

„Trebuie să eliberăm o parte din posturile de funcţionari şi să facem loc pentru oameni care produc, adică pentru angajaţi contractuali”, a adăugat Robert Negoiţă.

Obiectivul Primăriei Sectorului 3 este ca, până la finalul acestui an, numărul funcţionarilor publici să scadă sub pragul de 300, consolidând astfel echipele operative şi crescând eficienţa cheltuirii banului public.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.