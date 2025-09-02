Primarul sectorului 3 din București: Eliberăm o parte din posturile de funcţionari / Facem loc pentru angajaţi contractuali

Primăria Sectorului 3 începe un proces de reorganizare, edilul Robert Negoiţă precizând că administraţia publică locală este supradimensionată, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis marţi, în prezent, instituţia are 750 de angajaţi, dintre care peste 350 sunt contractuali – muncitori care contribuie zilnic la buna funcţionare a Sectorului 3, prin lucrări de drumuri, marcaje rutiere, reparaţii în şcoli, prefabricate, reparaţii diverse la şcoli.

„Nu ar trebui să tăiem din aceste posturi contractuale. Dacă s-ar întâmpla aşa ceva, toate aceste lucrări ne-ar costa mai mult decât dublu, pentru că ar trebui să angajăm firme private”, a declarat Robert Negoiţă.

Primarul Sectorului 3 a explicat că reorganizarea vizează în special aparatul funcţionarilor publici, numărul acestora fiind deja mai mic decât cel al muncitorilor.

„Trebuie să eliberăm o parte din posturile de funcţionari şi să facem loc pentru oameni care produc, adică pentru angajaţi contractuali”, a adăugat Robert Negoiţă.

Obiectivul Primăriei Sectorului 3 este ca, până la finalul acestui an, numărul funcţionarilor publici să scadă sub pragul de 300, consolidând astfel echipele operative şi crescând eficienţa cheltuirii banului public.