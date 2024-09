Primarul Nicuşor Dan afirmă că va exista o mare compatibilitate între solicitările sale privind Capitala şi candidaţii USR

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, apreciază că va exista o mare compatibilitate între solicitările sale privind modul de administrare a Capitalei şi obiectivele candidaţilor USR, transmite Agerpres.

Precizările au fost făcute cu ocazia lansării candidaţilor USR Bucureşti pentru parlamentare, eveniment la care a luat parte şi preşedinta partidului, Elena Lasconi. Nicuşor Dan a caracterizat-o ca fiind o persoană „onestă şi dinamică”.

„O să ies cu o listă de solicitări pentru candidaţii la alegerile prezidenţiale şi parlamentare şi pe foarte multe dintre lucrurile cu care o să ies public sunt convins, din interacţiunea pe care am avut-o deja, că o să fim extrem de compatibili. Avem şi nişte alegeri prezidenţiale şi bineînţeles că noi suntem nişte fiinţe vii, emoţionale, şi atunci, alegerile acestea contează emoţional mai mult decât cele parlamentare, chiar dacă ulterior majoritatea din Parlament, în opinia mea, o să fie mai importantă decât preşedintele. Şi avem un candidat pe care l-am cunoscut relativ de curând. Am interacţionat corect şi onest; o persoană onestă, o persoană dinamică. Vreau să îi urez succes în aceste trei luni care urmează. Şi o să ne mai vedem până atunci. Îmi doresc să mă invitaţi şi imediat după”, a spus edilul general.

Nicuşor Dan a mai precizat că alegerile parlamentare sunt foarte importante, în contextul în care, pentru o serie de chestiuni privind Capitala, soluţia este una naţională, nu locală. El şi-a reiterat susţinerea pentru o majoritate de dreapta, atât în Parlament, cât şi în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„Mi-aş dori să avem o majoritate de dreapta în Parlament şi o guvernare de dreapta. Este datoria fiecăruia dintre noi să milităm pentru asta. Dacă vorbim de Bucureşti – am spus-o de atâtea ori – e total iraţional modul în care se împart taxele şi impozitele bucureştenilor şi ajungi ca oraşul acesta să pună pavele şi panseluţe şi să nu aibă bani să pună nişte pasaje sau să extindă reţeaua de transport public sau să se gândească la un mare spital sau să facă lucruri de substanţă. Modul în care este împărţită dezvoltarea urbană între cele şapte primării este de asemenea foarte important”, a spus Nicuşor Dan.

Totodată, a mulţumit USR pentru susţinerea acordată la alegerile locale şi în Consiliul General al Capitalei.

„Cred că am făcut patru campanii împreună, una tocmai s-a încheiat. Vreau să vă mulţumesc pentru asta… oamenii care au strâns semnături, oamenii care au mers pe stradă, au vorbit cu alţi oameni, oameni care au fost la televiziuni şi au vorbit cu alţi oameni şi mai ales pentru colaborarea pe care am avut-o în Consiliul General, în aceşti patru ani, pentru că am făcut nişte lucruri şi, cumva, înainte de 2020-2024 oamenii spuneau ‘Ăştia noi în politică sunt cu principiile, dar nu sunt în stare să facă nişte lucruri concrete’. Am dovedit că am făcut nişte lucruri serioase şi am pus oraşul în direcţia potrivită”, a afirmat Nicuşor Dan.