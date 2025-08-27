Primarul din Mangalia, arestat preventiv 30 de zile / Decizia este definitivă / Edilul este acuzat de DNA că a luat mită de peste jumătate de milion de euro

Curtea de Apel Constanța a decis, miercuri, arestarea preventivă a primarului din Mangalia, Cristian Radu, pentru 30 de zile. Decizia este definitivă.

În 21 august, judecătorii Tribunalului Constanța au dispus măsura controlului judiciar pentru primarul din Mangalia, Cristian Radu, acuzat de procurori că ar fi luat șpagă peste 500.000 de euro, potrivit Info Sud-Est.

Decizia a fost contestată de DNA.

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost reținut 24 de ore, după 10 ore de percheziții acasă și la primărie și mai multe ore de audieri. Cristian Radu, care se află la al patrulea mandat, e acuzat de procurorii DNA că ar fi luat mită de mai multe ori pentru a elibera documente administrative, cum ar fi certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

Radu este unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța și unul dintre cei mai vechi primari din județ aflați încă în funcție.

Radu este un personaj local controversat, a condus ANAF și este criticat de opoziția din Mangalia și o parte a societății civile pentru modul discreționar în care conduce primăria, fiind acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor.

Cum susține DNA că luau șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Bani pentru construcții ilegale și lipsa controalelor, autorizații condiționate de cumpărarea de terenuri de la soția primarului

Procurorii DNA Constanța susțin că din presupusele șpăgi luate de primarul și șeful Poliției Locale Mangalia banii se împărțeau o treime către polițistul Laurențiu Zamfir și două treimi către edilul Cristian Radu, însă erau situații când martorul denunțător Dorinel Colgiu își oprea și el un comision ”de cel mult 25%”, caz în care primarul primea jumătate iar polițistul Zamfir restul de 25%, arată informații consultate de Info Sud-Est.

Colgiu le-a mai spus procurorilor cum îi dădea banii direct șefului Poliției Locale Mangalia, însă pentru primar acesta cumpăra haine de pe site-ul Piniparma, iar link-urile cu articolele vestimentare dorite le primea chiar de la primar, susține Colgiu.

Pornind de la aceste acuzații, care datează din septembrie 2024, procurorii au disjuns speța și au format un nou dosar, cel în care primarul este acuzat de mai multe persoane că a cerut șpagă pentru emiterea diverselor documente administrative. În total, ar fi vorba de o șpagă de peste jumătate de milion de euro.

Presupuse șpăgi pentru construcții ilegale și lipsa controalelor

În principal, dosarul a pornit de la denunțul din luna aprilie a lui Marian Henk Mătăsaru care a reclamat faptul că primarul i-a cerut să cumpere două terenuri de la (fosta) soția lui, în Constanța și Neptun, cu suma de 1 milion de euro. Primarul ar fi condiționat astfel să îi introducă în legalitate lui Mătăsaru o construcție de P+6.

Ulterior, în iunie 2025, arhitectul șef al Primăriei Mangalia, Marius-Petruț Tase, a denunțat la DNA Constanța că Mătăsaru i-a oferit de trei ori bani, în total 30.000 de euro, cerându-i arhitectului șef să îi semneze o autorizație de construcție în stațiunea Saturn.

În dosar, între altele, procurorii îl acuză pe primarul Cristian Radu că a cerut suma de 88.000 de euro de la patru agenți economici, pentru diferite situații:

30.000 de euro de la Florin Moraru pentru ca activitățile de pe plajă să nu-i fie amendate de Poliția Locală,

pentru ca activitățile de pe plajă să nu-i fie amendate de Poliția Locală, 10.000 de euro de la Lucian Ion pentru a nu fi amendat, închis sau demolat de Poliția Locală din cauza unor probleme în disciplina în construcții,

pentru a nu fi amendat, închis sau demolat de Poliția Locală din cauza unor probleme în disciplina în construcții, 8000 de euro de la Elena Viereanu ca să-și amplaseze șezlonguri pe plaja Primăriei Mangalia, în dreptul restaurantului LAZZY, deținut de aceasta pe digul din Portul Turistic Mangalia

ca să-și amplaseze șezlonguri pe plaja Primăriei Mangalia, în dreptul restaurantului LAZZY, deținut de aceasta pe digul din Portul Turistic Mangalia iar de la Adrian Stănică ar fi cerut 80.000 de euro în mai multe tranșe, începând cu 2023 pentru ca acesta să-și amplaseze tonete de înghețate, să nu fie amendat de Poliția Locală pentru construcția unui bloc sau să primească diferite documente eliberate de Primăria Mangalia.

Procurorii îl mai acuză pe Radu pentru că a pretins suma de 70.000 euro și primit suma de 20.000 euro în 2020 de la Silviu Stoica, prin intermediul lui Dorinel Colgiu, ca să elibereze un certificat de urbanism pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun.

Nu în ultimul rând, DNA spune că primarul a pretins și primit echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului proprietatea societății Topaz-Aurora SRL, situat în stațiunea Cap Aurora, compus din teren intravilan în suprafață de 3.709 mp și activul Hotel Topaz cu suprafață construită desfășurată de 3.824 mp și a activului proprietatea SC New Style Architecture SRL privind un teren de peste 900 mp.

Reducerea prețului cu 500.000 euro, spun procurorii, s-a realizat în mod indirect în favoarea primarului Cristian Radu, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de primar ale acestuia.

Primarul mai este acuzat că a pretins șpagă 50.000 euro și ar fi primit 12.000 de lei de la Mirela Caracostea, 138.000 de lei George Cristian Papalu și 30.000 de euro de la Cătălin Mihail Caracostea pentru ca acesta din urmă să nu fie controlat de angajații Primăriei Mangalia pe parcursul construirii unui imobil de 300 mp în stațiunea Neptun. Citește detalii aici.