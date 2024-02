Prima fotbalistă japoneză din Superliga de fotbal feminin va juca la Banat Girls Comlosu Mare / ”Am vrut să aflu mai multe despre fotbalul european”

Suzuho Yamasaki este prima fotbalistă din Japonia care va juca în campionatul românesc de fotbal, anunță Opinia Timișoarei. A început fotbalul în țară natală, la Hanzan FC și Marugame ELF, după care au urmat trei sezoane la Sakuyou.

Între 2018 și 2023 a evoluat pentru University of Tennesse Southern, pentru care a jucat 105 meciuri și și-a trecut în cont 19 goluri și 51 de assist-uri. Are în palmares alături de echipa americană titlul de campioană națională în 2021. Fotbalistă niponă are prezente în naționalele sub 14 și sub 17 ale țării sale.

„Am jucat fotbal în Statele Unite ale Americii timp de 5 ani și am decis să vin la această echipa pentru că am vrut să aflu mai multe despre fotbalul european. Antrenorul și colegele sunt oameni minunați, care m-au primit foarte bine. Mă bucur că am venit la această echipa„, spune Suzuho Yamasaki.