Preşedintele Poloniei Karol Nawrocki a blocat prin veto numirea a zeci de judecători, fiind în conflict cu minsitrul Justiției, Waldemar Lurek, pe care-l acuză că: încurajează judecătorii să pună sub semnul întrebării ordinea constituţională şi legală a Republicii

Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a anunţat miercuri că se opune prin veto numirii a 46 de noi judecători, un nou episod al confruntării pentru controlul asupra sistemului judiciar dintre formaţiunea de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) şi guvernul de coaliţie condus de premierul liberal Donald Tusk, în timp ce ambele tabere politice se acuză reciproc de subminarea ordinii constituţionale a ţării, relatează agenţiile EFE şi Reuters.

Preşedintele Nawrocki, ales în vara care a trecut şi aliat al partidului conservator de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), şi-a motivat refuzul afirmând că noii judecători promovaţi de guvern „contestă ordinea constituţională şi legală a Poloniei”. „Refuz să numesc aceşti 46 de judecători”, a indicat el într-un comunicat. „Acesta nu este doar un semnal verbal, ci şi o decizie concretă de a nu accepta alte nominalizări”, a completat preşedintele.

El a subliniat că nu va aproba nici promovări, mai ales în cazul acelor magistraţi care „ascultă sfaturile proaste ale ministrului justiţiei, Waldemar Lurek, care încurajează judecătorii să pună sub semnul întrebării ordinea constituţională şi legală a Republicii”, transmite Agerpres.

Formaţiunea Lege şi Justiţie (PiS), aflată acum în opoziţie, a condus guvernul polonez opt ani la rând şi a fost în tot acest timp în conflict permanent cu Bruxellesul din cauza politicilor conservatoare şi suveraniste care i-au adus din partea Comisiei Europene acuzaţii de încălcare a „statului de drept”, în special pentru reformele din justiţie şi refuzul de a recunoaşte întâietatea dreptului UE şi a deciziilor Curţii de Justiţie a UE (CJUE) în faţa dreptului polonez şi a deciziilor instanţelor poloneze.

După ce a pierdut majoritatea în urma alegerilor din octombrie 2023, partidul Lege şi Justiţie duce de atunci o luptă politică cu noua coaliţie a premierului liberal pro-european Donald Tusk ce are ca principale mize justiţia şi presa. După preluarea puterii, guvernul lui Tusk a făcut o prioritate din a aduce în instanţă miniştri şi oficiali ai fostului executiv, astfel încât aceştia să răspundă pentru ceea ce actualul prim-ministru susţine că ar fi practici corupte şi contrare statului de drept.

Tusk a promis de asemenea „depolitizarea” Consiliului Naţional al Magistraturii (KRS), instituţie în care o reformă promovată de formaţiunea PiS a făcut să depindă de guvern numirea, demiterea şi urmărirea disciplinară a judecătorilor.

De partea sa, preşedintele Nawrocki a insistat că se va împotrivi oricărei „epurări sau vreunui tratament discriminatoriu al judecătorilor” numiţi în urma reformei judiciare din 2015 şi că îşi va folosi dreptul de veto pentru a bloca legile care contestă statutul acestor magistraţi.

Rezultatul acestei confruntări continue dintre putere şi opoziţie pentru controlul asupra justiţiei este un impas instituţional prelungit, cu reforme judiciare aprobate de guvern, dar blocate de preşedinte, situaţie care perpetuează o criză profundă a statului de drept în Polonia.