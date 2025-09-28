Președintele Nicușor Dan merge la Timișoara, participă la ”Cities Summit 2025” / Întâlniri cu oameni de afaceri și vizită la Catedrala Mitropolitană

Președintele României Nicușor Dan se va afla marți la Timișoara pentru a lua parte la evenimentul Timișoara Cities Summit 2025, reuniune la care aduce laolaltă primari ai unor capitale europene, reprezentanți ai instituțiilor UE, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori, anunță Opinia Timișoarei.

Vizita președintelui Nicușor Dan începe în dimineața zilei de 30 septembrie, la 8.30, când șeful statului va depune o coroana de flori la Monumentul Crucificării din Piața Victoriei.

La 8.40 se va afla într-o vizită la Societatea Timișoara, iar de la 9.30 va susține o alocuțiune în deschiderea inaugurală a ‘Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene’, care se va desfășura la Palatul Baroc din Piața Unirii.

La ora 11.00 are programată o vizită la Domul Catolic din Piața Unirii.

De la 12.30, președintele Nicușor Dan va fi la Iulius Town și apoi în clădirea VOX unde va vizita două companii private.

Iar de la 14.30 se va afla la o întâlnire cu oameni de afaceri în Primăria Timișoara.

Președintele va merge apoi, de la orele 16.00, la Cinema Timiș, unde va participa la conferința ‘Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” / “Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future’.

Seara, de la orele 18.00, Nicușor Dan se va afla la Muzeul Corneliu Miklosi unde va vizita expoziția ”Dan Perjovschi/ România – O retrospectivă 1985-2025”.

În finalul zilei la Timișoara, președintele României va merge la Catedrala Mitropolitană.