Președintele Nicușor Dan anunță că noua strategie națională de apărare va fi finalizată în această toamnă
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, în discursul susținut la întâlnirea cu diplomații români acreditați în străinătate, că noua strategie națională de apărare va fi finalizată în această toamnă.
Președintele a precizat că o componentă importantă a strategiei va fi războiul hibrid.
„Și vă invit să contribuiți la noua strategie națională de apărare, pe care o vom finaliza în această toamnă. Așa cum am spus mai devreme, o componente importantă, cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm”, le-a spus Nicușor Dan diplomaților.
Precedenta strategie națională de apărare a fost elaborată pentru perioada 2020 – 2024 și a fost aprobată de CSAT în iunie 2020.
