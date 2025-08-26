Președintele Nicușor Dan anunță că noua strategie națională de apărare va fi finalizată în această toamnă

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, în discursul susținut la întâlnirea cu diplomații români acreditați în străinătate, că noua strategie națională de apărare va fi finalizată în această toamnă.

Președintele a precizat că o componentă importantă a strategiei va fi războiul hibrid.

„Și vă invit să contribuiți la noua strategie națională de apărare, pe care o vom finaliza în această toamnă. Așa cum am spus mai devreme, o componente importantă, cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm”, le-a spus Nicușor Dan diplomaților.

Precedenta strategie națională de apărare a fost elaborată pentru perioada 2020 – 2024 și a fost aprobată de CSAT în iunie 2020.