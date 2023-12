Președintele Iohannis, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk la Bruxelles

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit joi la Bruxelles cu premierul polonez Donald Tusk în marja summitului Consiliului European, potrivit Administrației Prezidențiale. Cei doi au avut o întâlnire bilaterală în care au discutat cooperarea politică și economică.

„Foarte bucuros de întâlnirea cu prim-ministrul Donald Tusk și de a-i ura bun venit înapoi la Consiliul European. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a aprofunda Parteneriatul Strategic puternic și vibrantdintre România și Polonia, pentru a consolida în continuare Uniunea Europeanî, pentru a consolida flancul estic al NATO și pentru a sprijini Ucraina și Moldova”, a transmis președintele Iohannis într-un mesaj pe X (fost Twitter).

Donald Tusk a revenit la Bruxelles ca premier al țării sale după alegerile din această toamnă. El conduce o coaliție largă de partide.

Tusk, care a fost președintele Consiliului European între 1 decembrie 2014 și 30 noiembrie 2019, face parte din aceeași familie politică cu Iohannis – popularii europeni.

