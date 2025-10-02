Președintele CJ Cluj spune că Spitalul Monobloc de Copii a devenit o „telenovelă” şi că nu are nici măcar promisiuni că va primi fonduri din care să susţină şantierul deja început / ”Noi facem tot ce ține de noi…”

Situația Spitalului Monobloc de Copii, pe care președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, s-a apucat să îl construiască în Cluj nu mai are nicio promisiune concretă privind finanțarea, anunță Actual de Cluj.

„Spitalul de Copii devine o telenovelă. Toți liderii partidelor sunt de acord că acesta trebuie susținut și că este cel mai avansat proiect de la capitolul sănătate. Sigur că anul acesta am alocat deja o sumă importantă, 16 milioane de euro, și s-a început șantierul. Dacă obiectivul era prin PNRR, acum era 50% făcut (…) Acum, totul este la ghidul de finanțare care se va elabora pe programele de sănătate. Opt proiecte de spitale din țară s-au scos din PNRR pentru că unele nu aveau nici măcar autorizația de construire emisă și normal că nu puteau fi terminate. Depinde acum cum se va face finanțarea acestora în continuare. Noi am cerut, în discuțiile politice pe care le-am avut, ca proiectele să se finanțeze în funcție de stadiul și de vechimea acestora. Dacă toate aceste spitale se pun în Programul de Sănătate, înseamnă că se premiază neputința. Noi facem tot ce ține de noi ca să asigurăm finanțarea pentru acest spital”, spus Tișe în cadrul unei ședințe a CJ Cluj.

El a recunoscut, însă, că de la începutul acestui proiect nu a existat o schemă de finanțare pentru el și că, atunci când s-a făcut „împărțeala” banilor din PNRR, Clujul nu a primit finanțare pentru acest spital, nici pentru celălalt proiect al Centrului de Transplant, deoarece, pe de o parte, consuma toți banii de la capitolul sănătate, în detrimentul celorlalte localități din România, iar pe de altă parte, orașul a fost susținut pentru un alt proiect major, cel al Spitalului Regional de Urgență.