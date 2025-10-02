G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Președintele CJ Cluj spune că Spitalul Monobloc de Copii a devenit o…

proiect-spital-monobloc-cluj-spital-de-copii-monobloc-cluj-napoca-lucrari
Screenshot

Președintele CJ Cluj spune că Spitalul Monobloc de Copii a devenit o „telenovelă” şi că nu are nici măcar promisiuni că va primi fonduri din care să susţină şantierul deja început / ”Noi facem tot ce ține de noi…”

Articole2 Oct • 130 vizualizări 0 comentarii

Situația Spitalului Monobloc de Copii, pe care președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, s-a apucat să îl construiască în Cluj nu mai are nicio promisiune concretă privind finanțarea, anunță Actual de Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Spitalul de Copii devine o telenovelă. Toți liderii partidelor sunt de acord că acesta trebuie susținut și că este cel mai avansat proiect de la capitolul sănătate. Sigur că anul acesta am alocat deja o sumă importantă, 16 milioane de euro, și s-a început șantierul. Dacă obiectivul era prin PNRR, acum era 50% făcut (…) Acum, totul este la ghidul de finanțare care se va elabora pe programele de sănătate. Opt proiecte de spitale din țară s-au scos din PNRR pentru că unele nu aveau nici măcar autorizația de construire emisă și normal că nu puteau fi terminate. Depinde acum cum se va face finanțarea acestora în continuare. Noi am cerut, în discuțiile politice pe care le-am avut, ca proiectele să se finanțeze în funcție de stadiul și de vechimea acestora. Dacă toate aceste spitale se pun în Programul de Sănătate, înseamnă că se premiază neputința. Noi facem tot ce ține de noi ca să asigurăm finanțarea pentru acest spital”, spus Tișe în cadrul unei ședințe a CJ Cluj.

El a recunoscut, însă, că de la începutul acestui proiect nu a existat o schemă de finanțare pentru el și că, atunci când s-a făcut „împărțeala” banilor din PNRR, Clujul nu a primit finanțare pentru acest spital, nici pentru celălalt proiect al Centrului de Transplant, deoarece, pe de o parte, consuma toți banii de la capitolul sănătate, în detrimentul celorlalte localități din România, iar pe de altă parte, orașul a fost susținut pentru un alt proiect major, cel al Spitalului Regional de Urgență.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Au început lucrările pe șantierul Spitalului de Copii de 1 miliard de euro, care se construiește de la zero, în Cluj / Vicepreședinte CJ: Dacă primim și acum fondurile din PNRR, putem termina spitalul

Articole15 Aug 2025
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.