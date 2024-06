Premiile de la Wimbledon vor crește până la suma record de 50 de milioane de lire sterline

Fondul total al premiilor de la Wimbledon va crește la un nivel record de 50 de milioane de lire sterline (aproximativ 64 de milioane de dolari), iar campionii la simplu vor câștiga fiecare 2,7 milioane de lire sterline (3,45 milioane de dolari), au anunțat joi oficialii All England Club la ședința anuală de primăvară, scrie Associated Press.

Suma totală este cu 5,3 milioane de lire sterline (6,8 milioane de dolari) mai mare decât anul trecut, o creștere de 11,9% – și exact de două ori mai mare decât cele 25 de milioane de lire sterline (32 de milioane de dolari la cursul de schimb actual) distribuite concurenților la turneul de Grand Slam pe iarbă de acum 10 ani.

Cererea de bilete „nu a fost niciodată mai mare” decât în acest an, a declarat Deborah Jevans, noul președinte al All England Club.

Cecurile câștigătorilor din 2024 vor crește cu 350.000 de lire sterline fiecare (aproape 450.000 de dolari), adică un salt de 14,9%. Jucătorii care pierd în primul tur la simplu vor primi câte 60.000 de lire sterline (aproximativ 76.000 de dolari) fiecare, față de 55.000 (70.000 de dolari) în 2023.

Premiile pentru calificări vor crește cu 14,9%, până la 4,8 milioane de lire sterline (aproximativ 6 milioane de dolari).

Alte subiecte abordate de Jevans și Sally Bolton, directorul executiv al clubului:

– Clubul a fost în contact cu alte gazde de Grand Slam în legătură cu posibilitatea de a crea o politică privind violența domestică. „Este clar că este ceva ce sportul ar vrea să facă în mod unificat”, a spus Bolton despre formarea unei politici. „Este ceva care este relevant și, prin urmare, a fost discutat”. La Openul Franței care tocmai s-a încheiat, Alexander Zverev a concurat – și a ajuns în finală – în timp ce era implicat într-un proces la Berlin legat de acuzațiile unei foste iubite de abuz fizic în timpul unei dispute din 2020; cazul s-a încheiat printr-o înțelegere extrajudiciară cu câteva ore înainte ca Zverev să joace în semifinalele de la Paris.

– Clubul are planuri pentru a sărbători cariera lui Andy Murray, de două ori campion la Wimbledon, în cazul în care, așa cum este de așteptat, acesta anunță că aceasta va fi ultima sa apariție la turneu. Titlul de simplu obținut de Murray în 2013 a fost primul pentru un britanic la All England Club în 77 de ani, iar în 2016 a câștigat din nou turneul. „Cu siguranță avem planuri, suntem pregătiți, dar în cele din urmă este decizia lui Andy”, a spus Bolton. „Vom fi foarte mult conduși de el și ne putem modifica planurile în consecință. Suntem pregătiți în orice eventualitate”.

– Terenul central va continua să înceapă jocul la ora locală 13:30 (15:30 ora României), în ciuda îngrijorărilor exprimate de Novak Djokovic că o astfel de programare duce în mod inevitabil la starturi târzii pentru ultimul meci al unei zile. „Am revizuit, ne-am gândit mult și bine și am analizat datele legate de durata meciurilor și tendințele care apar în acest spațiu”, a spus Bolton, „și am fost foarte încrezători și mulțumiți de decizia pe care am luat-o anul acesta”. Jevans a adăugat: „Suntem foarte confortabili cu situația”. Djokovic, care a câștigat șapte din cele 24 de titluri de Grand Slam la Wimbledon, dar care este de așteptat să rateze turneul din acest an după o operație la genunchi, a declarat în urmă cu un an că poate All England Club ar trebui să ia în considerare deschiderea stadionului principal la prânz (terenul nr. 1 începe să joace la ora 13.00; terenurile mai mici la ora 11.00). Deoarece locul de desfășurare a turneului se află într-o zonă rezidențială, există o interdicție de intrare în competiție la ora 23.00.