Premierul populist pro-rus Robert Fico cere intervenția UE în cazul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu

Premierul Robert Fico a cerut Comisiei Europene să intervină în criza electorală din România, avertizând că lipsa de acțiune a acesteia ar putea afecta credibilitatea Uniunii Europene, relatează The Slovak Spectator, citată de Rador Radio România.

Declarațiile lui Fico au venit după ce autoritățile române au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale reluate, după ce au fost anulate. Georgescu, o figură naționalistă controversată, cu legături cu cercurile de extremă dreapta, a câștigat în mod neașteptat primul tur de scrutin, în noiembrie, în ciuda sondajelor în care avea un procent mic, cu o singură cifră, înainte de vot. Ulterior, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele, invocând dovezi legate de campaniile rusești de dezinformare – în primul rând prin TikTok și Telegram – care au denaturat procesul electoral.

„Comisia Europeană trebuie să ia o poziție cu privire la alegerile din România și să-și asume responsabilitatea pentru aceasta”, a declarat Fico pe rețelele de socializare. „Dacă a fost Călin Georgescu nedreptățit doar pentru că are opinii diferite, trebuie să i se acorde protecție europeană. Dar dacă Comisia consideră că autoritățile române au acționat corect, trebuie să le sprijine.”

Decizia de respingere a candidaturii lui Georgescu este menținută de instanța supremă a României, în timp ce procurorii au declanșat o anchetă asupra fostului candidat pentru incitare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, susținere a ideologiilor fasciste și xenofobe și nerespectarea surselor de finanțare a campaniei. Un nou vot pentru primul tur este programat pentru 4 mai, cu un posibil al doilea tur de scrutin pe 18 mai.

Intervenția lui Fico îl aliniază la criticii la adresa UE din cercurile republicane din SUA. Miliardarul Elon Musk, un apropiat al președintelui Donald Trump, a numit invalidarea candidaturii lui Georgescu „o nebunie”, pe platforma sa de socializare X, amplificând afirmațiile că democrația este „oficial moartă” în România și în UE. Mai multe figuri din cercul lui Trump au susținut că acest caz ilustrează modul în care guvernele europene suprimă opiniile politice aflate în dezacord cu ale lor.

Premierul slovac s-a întâlnit cu Musk în timpul călătoriei sale în SUA, la sfârșitul lunii februarie, și a postat o fotografie pe rețelele de socializare.

Pentru Fico însă, alegerile din România nu se referă doar la apărarea unui candidat controversat. Prim-ministrul (slovac) are o lungă istorie în a ataca Bruxelles-ul, în special pentru ceea ce el vede ca fiind aplicarea selectivă a normelor democratice. După ce s-a trezit în opoziție, în urma alegerilor din 2020 – și chiar și după revenirea la putere, la sfârșitul anului 2023 – el a criticat UE, acuzând-o că ignoră ceea ce el susține că ar fi anchete penale motivate politic împotriva partidului său, Smer, în perioada în care a fost în opoziție din 2020 până în 2023.

Apelurile sale la o intervenție în România se încadrează într-o narațiune mai amplă de prezentare a UE ca fiind ipocrită și selectiv punitivă.

„Vorbesc deschis despre acest caz, pentru că este o copie a ceea ce s-a întâmplat în Slovacia între 2020 și 2023. În calitate de lider al opoziției, am fost acuzat de patru ori pentru activitatea politică (…), supravegheat la o cabană de vânătoare sub pretextul braconajului și am evitat detenția doar pentru că Parlamentul a votat pentru a mă proteja. Mașinăria de guvernământ de la acea vreme – și opoziția de astăzi – nu a ezitat nicio secundă și a fost gata să mă închidă fără motiv, pentru a mă împiedica să conduc Smer la alegerile parlamentare și să formez un guvern, pentru a patra oară. Comisia Europeană a păstrat tăcerea pentru că îi convine”, a spus Fico în februarie.



Acasă, retorica lui Fico servește și unui alt scop: distragerea atenției de la problemele stringente ale Slovaciei. Cu finanțele publice sub presiune, prețurile în creștere și sistemul de sănătate în criză, liderul slovac s-a orientat din ce în ce mai mult către problemele culturale. În weekend, la un eveniment Smer pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii, el și-a dublat eforturile privind consacrarea rolurilor tradiționale de gen – bărbat și femeie – în Constituție.

„Trebuie să construim un baraj împotriva liberalismului și progresismului”, le-a spus el susținătorilor de sex feminin, înainte de a renunța la utilizarea termenilor străini, reformuland în slovacă: „Trebuie să construim un baraj împotriva lucrurilor nenaturale”. El a continuat susținând că politica este acum împărțită între cei cu „bun simț și opinii normale” și cei fără.

Eforturile lui Fico de a modifica Constituția includ, de asemenea, un impuls pentru a se asigura că legislația europeană nu este superioară legii slovace, dacă aceasta intră în conflict cu Constituția slovacă. Supremația dreptului UE se aplică numai în domeniile în care Uniunea Europeană are competențe specifice.

Așa cum se întâmplă adesea la adunările Smer pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, evenimentul a prezentat partea sa de înțelepciune populară și glume de gen din partea premierului și a colegilor săi de partid. „O femeie este stâlpul de aur al căminului”, a spus Fico. „O casă fără o femeie este ca o moară fără apă”, a continuat premierul. Apoi a adăugat înțelepciunea împărtășită de bunicul său: „Nu ar trebui să avem încredere într-un câine care doarme, într-un țigan care face promisiuni sau într-o femeie care plânge. De aceea trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre femei și încercăm să ne modelăm o anumită imagine despre ele.”

Ministrul de finanțe al partidului, Ladislav Kamenický, a adoptat o abordare mai bazată pe politici, promițând să consacre egalitatea de remunerare pentru bărbați și femei în Constituție – deși inegalitatea de gen a fost discutată doar pe scurt și la o oră de la eveniment.

Totuși, așa cum a subliniat cotidianul slovac Denník N, în grupul parlamentar al Smer de 42 de membri, doar patru parlamentari sunt femei.

De asemenea, la eveniment a fost prezent europarlamentarul pro-rus și susținătorul necondiționat al Smer, Ľuboš Blaha, care a profitat de ocazie pentru a lăuda femeile slovace – în timp ce le-a criticat pe cele de la Bruxelles pentru că se presupune că promovează „76 de genuri”. Blaha, care a vizitat Moscova săptămâna trecută, a folosit călătoria pentru a cere ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să fie judecată într-un „nou tribunal de la Nürnberg” pentru sprijinul acordat de UE Ucrainei în războiul Rusiei împotriva vecinei din est a Slovaciei.

