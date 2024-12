Premierul Ciolacu, mesaj de Anul Nou: Sper ca 2025 să fie un an în care să trecem peste toate obstacolele

Premierul Marcel Ciolacu a transmis marţi seara, în preajma Noului An, un mesaj în care îşi exprimă speranţa ca 2025 să fie un an mai bun, un an în care să fie trecute toate obstacolele şi să fie finalizate proiectele începute, relatează Agerpres.

„Sper ca anul 2025 să fie un an mai bun, un an în care să reuşim să trecem peste toate obstacolele, să finalizăm proiectele începute, să continuăm să creştem economia şi nivelul de trai. Şi sper că, împreună, putem face din România ţara pe care cu toţii ne-o dorim! La mulţi ani tuturor!”, a transmis premierul.

Şeful Executivului spune în mesaj că „2024 nu a fost un an uşor, dimpotrivă, a fost un an plin de provocări”.

„Un an în care de fiecare dată când credeam că am mai rezolvat o problemă apărea alta, la fel de gravă şi la fel de urgentă. Vă mărturisesc acum, în ultimele ore ale acestui an, că am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă pentru a pune lucrurile în ordine. Un singur gând a stat în faţa fiecărei decizii luate: să-mi respect promisiunile făcute vouă, celor care mi-aţi acordat încrederea şi să fac lucrurile cum trebuie. Împreună, am avut câteva reuşite mari, iar cea mai mare a fost că – în sfârşit! – ni s-a făcut dreptate şi de la miezul nopţii putem circula liber, pe orice cale, în spaţiul Schengen. Ştiu că nu am reuşit de fiecare dată să mulţumesc pe toată lumea. Ştiu că pe mulţi dintre voi v-am dezamăgit. Am ales însă ca, de fiecare dată, să iau acea decizie corectă pentru România şi pentru români. Într-adevăr, puteam alege calea simplă, puteam alege să intru în corul populiştilor. Dar asta ar fi însemnat să pun viitorul nostru, al tuturor românilor, în pericol. Şi asta nu aş putea să fac niciodată”, a precizat prim-ministrul, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.