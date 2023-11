Premierul Ciolacu anunță că vrea reformă fiscală ”echitabilă” în 2025 și continuă cu proiectul legii pensiilor: Dacă credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate

Premierul Marcel Ciolacu (PSD) a anunțat luni că vrea reformă fiscală ”echitabilă” din 2025, fără să dea detalii despre ce ar însemna această reformă. Ciolacu a susținut însă constant în ultimii doi ani trecerea la impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice și a profiturilor companiilor.

Ciolacu a mai spus într-un discurs la summit-ul Autorităților Publice Locale din România că susține în continuare legea pensiilor, contestată de PNL, care ar duce la o creștere cu 40% a bugetului pensiilor – după cum a spus ministra Simona Bucura Oprescu (PSD).

”Eu nu am prins nici un bunic în viață. Dacă credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. E inuman. Avem cel mai scăzut prag al sărăciei din Europa. Trebuie să venim cu o reformă fiscală predictibilă, echitabilă în 2025-2026”, a spus Ciolacu.

El a vorbit și despre reforma administrativă, spunând că trebuie făcută, dar fără să dea detalii. ”Nu se va pune în aplicare în 2024, dar trebuie să plece de la dvs. Abordarea nu trebuie să fie matematică, ne trebuie un plan construit cu consultanță și discuții și nemaicăutând mereu să inventăm apa caldă”, a spus Ciolacu.

”Provocarea mea de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dvs. să vă puteți construi din februarie noile proiecte. Nu v-a confiscat nimeni nici un ban din fondurile administrației locale. România nu are o problemă macroeconomică, are o problemă în ce privește deficitul și prioritizarea cheltuielilor. S-a cheltuit prea mult în toate direcțiile și am uitat ceva esențial: până pe 31 decembrie închidem exercițiul financiar multianual al UE. Nu putem să ne întoarcem să vorbim de o absorbție de 54%, ca la precedentul buget. Trebuie să avem o absorbție cu 9 în față”, a mai spus șeful PSD.